Dolor en la TV: murió una querida periodista de Canal 9 a los 44 años

Una reconocida periodista de Canal 9 murió repentinamente y la noticia sorprendió al mundo de la televisión. Quién es y por qué falleció.

Una reconocida y querida periodista que trabajó en Canal 9 murió el viernes 5 de mayo dejando un dolor en el mundo de la televisión. Se trata de Virginia Navarro, quien tenía 44 años y perdió la vida a tras sufrir un paro cardíaco mientras se encontraba en la localidad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

El fallecimiento de Virginia Navarro despertó un sinfín de homenajes en las redes sociales por parte de colegas. La periodista que murió repentinamente de un paro cardíaco comenzó sus trabajos en radio de La Plata, ciudad donde se recibió. De hecho, allí llegó a ser directora de una emisora radial. Años después, alcanzó su reconocimiento en la televisión.

Virginia Navarro fue conductora de División Noticias y Clave Política por Canal 9 de Comodoro Rivadavia

Fue la conductora de los programas División Noticias y Clave Política por Canal 9 de Comodoro Rivadavia años atrás. Su alcance generó varios premios en su haber, como el galardón en los premios La Voz de Golfo en 2018. Aún se desconocen las causas que llevaron a que le agarre un paro cardíaco que desembocó en su posterior deceso.

Virginia Navarro se encontraba viviendo en la localidad de chubutense, donde además desempeñaba su actividad periodística en un programa de radio. En las redes sociales, decenas de personas se manifestaron por este triste hecho. Incluso Mariano Arcioni, el gobernador de Chubut, expresó su pésame en un móvil: "Nos ha dejado una periodista justa. Es un momento muy difícil para todos los que la apreciamos".

Débora D'Amato y una desgarradora despedida en América TV: "Dolor inmenso"

Débora D'Amato se despidió de A la Tarde (América TV), programa en el que trabajó durante varios años. La panelista no pudo evitar romper en llanto en su último día laboral y se vivió un emotivo momento al aire. En su descargo, Débora explicó que, si bien estaba sumamente agradecida por el espacio que el canal le dio, tomó la decisión de decirle que sí a una nueva oportunidad laboral por afuera de América que no podía dejar pasar.

Karina Mazzocco, la conductora del programa, sorprendió a los televidentes al avisarles que su colega iba a dejar el programa. "Nos está dominando una profunda tristeza, aunque estamos muy felices, porque una compañera a la que amamos le surge una posibilidad de laburo mejor. Y en este momento de su vida, a ella le sirve. Eso implica que no podamos disfrutar de su compañía a partir de hoy: se nos va Débora D'amato", anunció.

Débora no pudo contener las lágrimas y le dio las gracias a todo su equipo. "Quiero agradecer, yo fui muy feliz en este programa. Quiero aclarar algo que muchos van a creer que es una postura, lo digo siempre, pero no es común lo que se logró en este programa fuera de cámara”, destacó, con la voz quebrada. “Kari, te amo profundamente. Ay, no quería llorar. Sos una mina divina, una gran compañera, sos muy generosa y eso no es común en el medio. En este canal tuve a mis dos hijas. Lola estuvo en mi panza cuando estaba en Intrusos y, en mi segunda mejor decisión de mi vida, que fue Charo, lo viví acá a la par. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos”, sumó.

En cuanto a su nuevo rumbo profesional, explicó que se trata "de una buena oportunidad" en esta etapa de su vida. "Tengo 50 años, dos nenas que dependen de mí, y cuando aparece algo muy firme y estable, es muy difícil decir que no. Es un dolor enorme tener que irme pero, lamentablemente, no tengo otra opción. Este programa ha sido un gran paso en mi carrera”, cerró.