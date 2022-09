Luis Ventura cruzó a los gritos a Débora D'Amato: "No me faltes el respeto"

Luis Ventura y Débora D'Amato discutieron a los gritos al aire en América TV al opinar sobre el conflicto entre Cinthia Fernández y Matías Defederico.

Luis Ventura protagonizó un fuerte cruce con Débora D'Amato en vivo en A la Tarde (América TV) mientras debatían el conflicto legal entre Cinthia Fernández y Matías Defederico, quienes comparten tres hijas en común.

Todo comenzó cuando Roberto Castillo, el abogado de Cinthia, se presentó al programa para contar cuál es la situación actual entre la expareja. Ventura opinó que la panelista expone demasiado sobre la vida personal de las niñas en redes sociales y se posicionó en defensa de Defederico. Débora lo frenó en seco y comenzó una pelea que terminó a los gritos.

"Acá son monólogos, cuando me dan la palabra a mí no me dejan hablar. Yo lo que digo es, ¿por qué Cinthia tiene importancia como madre respecto a sus hijas y la mamá de Defederico, que escucha a su hijo y lo defiende, no tiene importancia?", se quejó Ventura luego de que sus colegas comentaran cómo la madre de Matías salió a defenderlo en la prensa.

"¡Porque Matías es mayor de edad y las otras tres son menores de edad, Luis! Es una mamá que está defendiendo a un boludo que tiene las bolas por la rodilla y la otra es una mamá que se rompe el alma para que las pibas morfen", argumentó D'Amato.

Ventura reaccionó enfurecido y acusó a su compañera de estar manipulando la situación para que el entrevistado esquivara las preguntas que perjudicaban a Cinthia. "Estás cubriendo al doctor Castillo para que no responda lo que le pregunté", insistió el conductor. "¡Pará un minuto! ¿Desde cuándo vas a señalarme a mí por lo que hago o no hago? No me faltes el respeto profesionalmente", le gritó Débora.

"¡Pero a vos siempre se te falta el respeto! Estás hablando desde que empezó el programa hasta ahora y yo no metí un bocadillo", sostuvo Ventura. Sin embargo, Débora sostuvo que en ningún momento le faltó el respeto ni lo desacreditó. El periodista se mantuvo firme en su posición y le habló a la cámara para dejarle un mensaje a Fernández: "Cinthia Fernández, no soy ningún machirulo ni lo seré, y nunca te amenacé. Comprobá y mandame dónde está mi amenaza".

La interna entre Cinthia Fernández y Luis Ventura

Estefanía Berardi, panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) contó en el programa que “a Cinthia le molestó mucho” la entrevista que Luis Ventura le hizo a Matías Defederico. "Cuando Luis Ventura le preguntó a Matías Defederico sobre la cuota alimentaria, Cinthia lo sintió cómplice y no le preguntó al hueso. Porque lo que sospecha Cinthia es que Luis Ventura debe querer hacer negocios en el mundo del fútbol con Defederico y por eso, le está queriendo limpiar la imagen. Eso cree Cinthia”, sumó "Pampito".

Berardi recordó que “Ventura le quiso dar trabajo a Defederico como futbolista en su club” y que es por esto que en aquella entrevista benefició su postura por sobre la de Cinthia. “Me parece que están retomando esas charlas, por eso Cinthia está tan enojada”, cerró "Pampito".