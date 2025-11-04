"Debería ser presidenta Cristina": la inesperada frase que Adorni le dijo a Feinmann al aire

Manuel Adorni y una inesperada frase en favor de Cristina Kirchner.

Javier Milei ya tomó sus primeras decisiones de peso luego de la victoria en las elecciones del domingo 26 de octubre, que le permitirá a La Libertad Avanza tener más bancas en el Congreso. Diego Santilli, quien originalmente fue candidato a diputado en Provincia de Buenos Aires (en reemplazo de Espert, tras el vínculo con Fred Machado) y ganó ese lugar, será finalmente Ministro del Interior, mientras que Manuel Adorni asumirá como jefe de gabinete tras la partida de Guillermo Francos.

Esto último fue puesto en tela de juicio por Mauricio Macri, quien cuestionó la idoneidad del otrora vocero presidencial. "La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia", apuntó el expresidente en X (ex Twitter).

Mauricio Macri criticó la elección de Adorni como nuevo jefe de gabinete.

"Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa. El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro", prosiguió.

Manuel Adorni le respondió a Macri y soltó una inesperada frase en favor de Cristina

Respecto a ello fue consultado Adorni este último lunes por la noche, en el programa que Eduardo Feinmann tiene en A24. "Le tomo el desafío al presidente Macri, veremos cómo me va", exclamó, para luego añadir: "Si me va bien, le diré que estaba equivocado. Por ahí tiene razón él. Pero me parece muy injusto prejuzgar antes de que las cosas pasen".

Para concluir con su punto de vista, usó de ejemplo a Cristina: "Con ese criterio (el de la capacidad para ejercer el cargo), debería ser presidente de la nación Cristina Fernández de Kirchner".