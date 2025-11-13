Se conocieron los motivos de la muerte de Jorge Lorenzo, conocido por ser Capece en El Marginal.

El 12 de noviembre murió Jorge Lorenzo, reconocido actor argentino que alcanzó gran popularidad por su papel de "Capece" en las series El Marginal y su spin-off En El Barro. La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia y expresó su profundo pesar por la pérdida, acompañando a sus familiares y amigos en este difícil momento.

Según explicó Natalia Bocca, encargada de prensa del actor, Jorge Lorenzo estuvo internado desde septiembre: "Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio, etc.", explicó en Pronto. Bocca, quien destacó la amistad que mantenía con el actor, se despidió en Instagram con un mensaje emotivo que reflejó el cariño y respeto que generó en su entorno.

Jorge Daniel Lorenzo nació el 23 de diciembre de 1958 y desarrolló una extensa trayectoria artística que abarcó el cine, la televisión y el teatro. En la pantalla chica y plataformas digitales participó en numerosas producciones destacadas como ATAV 2, Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor y Alma Pirata, además de las series por las que es más recordado.

La trayectoria de Jorge Lorenzo en cine y teatro

En cine, su carrera incluyó papeles en películas como La herida, 1978, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas, I love Torito y La Rosales, junto con varios cortometrajes que enriquecieron su recorrido profesional.

Su aporte al teatro fue igualmente notable, participando en obras como Del barrio la mondiola, Potestad, Rojos Globos Rojos, La tempestad, La lección de anatomía y Doña Flor y sus dos maridos. También se destacó en teatro infantil, donde dirigió y actuó en montajes como ¿Qué pasa Nuria?, Memiroymemirás, Los paseítos de Manuela y Miguel y Pescadores de caramelos.

Capece, el personaje que llevó a Jorge Lorenzo a la cima de su carrera

El personaje de Capece lo posicionó en lo más alto del reconocimiento popular. En El Marginal, Capece era un policía y mano derecha de Antín, interpretado por Gerardo Romano, mientras que en En El Barro, estrenada en agosto de 2025, también fue su socio de confianza y chofer. Estos papeles le valieron el cariño de una amplia audiencia que lo recuerda con admiración y afecto.

La partida de Jorge Lorenzo representa la pérdida de un artista multifacético que dejó huella en distintas áreas del espectáculo argentino. Su legado seguirá vigente en las historias que protagonizó y en el recuerdo de quienes disfrutaron su talento y compromiso con la actuación.