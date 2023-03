Darío Barassi sorprendió a todos al revelar quién es su favorito en Gran Hermano: "Soy fan"

El conductor de televisión y actor dio a conocer cuál mes su concursante favorito de Gran Hermano. Darío Barassi habló con Fernando Dente al respecto.

Darío Barassi estuvo como invitado en el ciclo de Fernando Dente en América TV y no pudo esconder su fanatismo por Gran Hermano. El conductor de 100 Argentinos Dicen dio a conocer quién es su participante favorito.

Fernando Dente recibió a Barassi en la segunda emisión de su nuevo ciclo, Noche al Dente, en el que fusiona contenido de actualidad, entrevistas a personajes del espectáculo y música. "¿Me viste ayer? ¿No viste Gran Hermano?", le consultó entre risas el hermano menor de Tomás Dente.

Barassi le dijo a su amigo que había visto su programa pero no pudo evitar hace un comentario alusivo a su fanatismo por el reality show de Telefe: "Soy fan de Marcos". Dente, a pesar de competir en la misma franja horaria que GH, agregó: "¡Pará! ¡Yo también!”. Acto seguido, Darío les pidió a los televidentes que votaran al "Primo" para convertirlo en el ganador de la temporada 2023 del reality.

La palabra de Fernando Dente en el estreno de su programa

"Venía esperando el debut desde hace mucho tiempo, fue una experiencia religiosa. Fue muy divertido, muy emotivo, y estoy contento de que ya pasó, es como que siempre está bueno estrenar y ahora relajarse para poder vivirlo desde otro lado", comenzó su descargo Dente en el primer programa de esta nueva etapa de su carrera. "Me siento muy acompañado por la familia desde todos los planos. Me sentí cómodo, muy contento de contar con Martín (Bossi) de primer invitado y el cierre con Nahuel que fue maravilloso".

La revelación de Martín Bossi en el primer programa de Dente. "Hay dos mitos en la televisión, uno es que Juana Repetto es hija de Darín, y otra es que vos y Fede Hoppe son más que amigos, contanos de esa relación", enunció Fernando. Por su parte, el imitador respondió: "Fede es de los pocos amigos que tengo en el medio, soy muy buen amigo y soy muy fiel en la amistad, nos cruzamos en 2004, nos empezamos a incluir en la familia del otro, lo acompaño, pasamos las fiestas juntos".

"Es muy dificil hacer amigos en el medio, vos sos otro -le dijo a Dente- y con vos me pasó algo que pasa cuando uno se pone más grande y quiere transmitir información. Vos me enseñaste mucho y me quise brindar a vos, y acompañarte en este camino", concluyó Bossi ante la mirada de Fernando Dente.