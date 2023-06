Darío Barassi compartió su mayor decepción: "Esperaba"

La figura de El Trece fue totalmente sincero cuándo le preguntaron sobre su ausencia en uno de los eventos del año. El actor regresó a la conducción tras el éxito de 100 Argentinos Dicen.

Darío Barassi se convirtió en uno de los conductores más queridos tras su exitosa labor en 100 Argentinos Dicen. El nuevo rol del actor causó furor y por eso El Trece volvió a apostar por él. Tanto es así que su nuevo programa, Ahora Caigo, se convirtió, junto a Los 8 Escalones, en la columna vertebral de la audiencia diaria de la señal que dirige Adrián Suar.

Las dotes para la conducción y el carisma del sanjuanino llamaron la atención de APTRA el año pasado y lo nominaron como una de las revelaciones del 2022. Con ese antecedente, todos esperaban que este año forme parte de la terna de "Mejor Conducción" de los premios Martín Fierro, pero la nominación nunca llegó.

La semana pasada se conoció la lista de ternados y Barassi no apareció entre los elegidos a competir por la estatuilla de "Mejor conducción masculina". Los ternados por la asociación de periodistas organizadora de la premiación fueron: Ángel de Brito (LAM - América), Santiago del Moro (Gran Hermano y MasterChef Celebrity – Telefe), Guido Kaczka (Los 8 Escalones del Millón – El Trece), Coco Sily (Noche de Mente – TV Pública) y Marley (Por el mundo/Por el mundo Mundial y La Voz Argentina – Telefe).

Tras la sorprendente exclusión de Darío, el móvil de Socios del Espectáculo fue en busca de la figura de El Trece y el conductor fue contundente. "Obviamente que yo me esperaba estar nominado, esa es una realidad, porque me gusta el laburo que estoy haciendo y siento que hay buena recepción de la gente", afirmó.

Durante la nota, Barassi le restó importancia a su exclusión y celebró que 100 Argentinos Dicen sí figura entre los nominados. "No me sorprende, me da gracia tanto tema. No pasa nada. Aparte pará, está nominado 100 argentinos", sostuvo y agregó: "Me esperaba estar nominado como conductor, pero también entiendo y respeto no estar, y no pasa nada. Los que están nominados son todas eminencias que respeto y son escuela".

"El año pasado me sorprendieron las nominaciones en la categoría 'revelación', 'mejor conductor' y 'mejor programa', pero ganamos por el programa. Así como estoy agradecido por el año pasado, también estoy agradecido por este año. Estoy contento con la nominación de 100 argentinos", reiteró y concluyó con una broma: "Para mí no fue tanto tema. Obvio que voy a ir, es la fiesta de la tele, me muero por ir. Me encanta estar ahí y hacer el aguante. Pero cuando estén los nominados a conductor, me voy a ir del lugar".

Roberto Moldavsky contó su pasado desconocido con Barassi

Roberto Moldavsky sorprendió al contar el desconocido vínculo que lo une a Darío Barassi. El popular humorista reveló que conoce al actor hace muchos años y dio detalles de cómo forjaron su relación totalmente desconocida hasta el momento.

Como invitado de Noche al Dente, ciclo que conduce Fernando Dente en América TV, Moldavsky se sinceró sobre los inicios de su carrera, los vínculos que forjó a lo largo de los años y su relación con algunas figuras. Fue en ese contexto que contó que tiene una gran relación con Darío Barassi y que hace muchos años compartían una particular situación.

“Tengo muy buena relación, íbamos a un lugar de ropa juntos donde yo era talle S por primera vez en mi vida y él L", relató Roberto luego de ver una publicidad protagonizada por el conductor de Ahora Caigo. Ante esta insólita declaración, el conductor le pidió más detalles de la anécdota.

"Perdón si te estoy arruinando, Darío", esgrimió antes de dar precisiones sobre el pasado que lo une con Barassi. "Salíamos juntos del probador y nos probábamos la misma camisa y nos veíamos con nuestros talles", contó entre risas el exparticipante de MasterChef Celebrity.