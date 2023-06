Roberto Moldavsky contó su pasado desconocido con Barassi: "Primera vez"

Roberto Moldavsky habló sobre su vínculo con Darío Barassi y expuso un detalle poco conocido de su pasado. El reconocido humorista hizo una sorpresiva declaración en el programa de Fer Dente, por América TV.

Roberto Moldavsky sorprendió al contar su vínculo desconocido por Darío Barassi y expuso al actor en vivo. El reconocido humorista reveló que conoce a su colega hace muchos años y contó cómo forjaron su relación totalmente desconocida hasta el momento.

Como invitado a La Noche al Dente, ciclo que conduce Fer Dente por América TV, Moldavsky se sinceró sobre los inicios de su carrera, los vínculos que forjó a lo largo de los años y su relación con algunas figuras del espectáculo. Fue en este marco que contó que tiene una gran relación con Darío Barassi y que hace muchos años compartían una particular situación juntos.

“Tengo muy buena relación, íbamos a un lugar de ropa juntos donde yo era talle S por primera vez en mi vida y él L", empezó por contar Moldavsky luego de ver la publicidad que protagoniza Barassi. Ante esta insólita declaración, el conductor pidió más detalles al respecto.

En este contexto, el comediante y ex participante de MasterChef Celebrity sumó: "Perdón si te estoy arruinando, Darío". Por último sentenció: "Salíamos juntos del probador y nos probábamos la misma camisa y nos veíamos con nuestros talles".

Barassi cruzó a una participante de Ahora Caigo y se picó todo en El Trece: "Es mentira"

Darío Barassi volvió a protagonizar una curiosa situación al frente de ¡Ahora Caigo!, programa que fue estrenado esta semana en El Trece. En uno de los tramos de la transmisión del pasado martes 6 de junio, el conductor cruzó a una participante con un tajante comentario.

Todo comenzó cuando Malena debía adivinar por la capital oficial de Bolivia y la calle del barrio de Belgrano que corta Avenida Cabildo. La respuesta correcta era "Sucre". Sin embargo, la concursante no logró responderlo y se quedó sin tiempo, por lo que quedó eliminada.

Fue entonces cuando Barassi le consultó: "¿De qué barrio sos?". "De Floresta", señaló la joven. "¿Y no curtís Belgrano para nada?", repreguntó el animador. Para la sorpresa de los televidentes, Malena indicó: "Sí, lo peor es que sí porque daba clases en Cabildo y Sucre". El conductor reaccionó de manera exagerada y le manifestó: "No, pero ¿vos sos joda Male? Pero es mentira que dabas clases en esas esquina. ¿Pero hasta hace cuánto?".

"No, hasta hace poquito", señaló la participante, quien soltó una risa. Indignado por la forma en la que Malena quedó eliminada, Barassi concluyó: "No entiendo por qué no fue la primera que dijiste". Antes de caer de la plataforma de ¡Ahora Caigo!, la mujer concluyó: "No sé, yo tampoco".