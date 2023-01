Así está Barassi tras el final de 100 Argentinos Dicen

El conductor de televisión decidió decir adiós a la televisión diaria y encara un nuevo proyecto. Darío Barassi contó si volverá a la conducción en un futuro cercano.

Darío Barassi dejó El Trece y la conducción del ciclo 100 Argentinos Dicen por una prometedora propuesta laboral internacional. El animador está formado como actor y cantante y aprovechará su talento para involucrarse en un proyecto ambicioso en una plataforma de streaming de llegada masiva.

Antes de la pandemia Barassi había sido convocado para una apuesta de Disney+, que se vio interrumpida por la llegada del coronavirus. En el 2023 las grabaciones de ese proyecto se retomarán, por lo que el actor no podrá continuar con la conducción del ciclo de entretenimientos de El Trece.

"Yo en diciembre termino y después vemos por ahí volver con unos especiales, por ahí volver a mitad de año, o por ahí volver con otro formato, veremos", soltó el actor en diálogo con Socios del Espectáculo. Actualmente el artista está enfocado en pasar tiempo con sus hijas Inés y Emilia, su esposa y disfrutar de este tiempo de vacaciones hasta volver al ruedo de la rutina laboral.

El fuerte descargo de Darío Barassi sobre su obesidad

"La Pipi (como llama a Emilia) le dio otro sentido a todo. Quiero acompañar a esa criatura el mayor tiempo posible. Desde que soy papá, asumí que la obesidad es el tema no resuelto de mi vida. Definitivamente, ´la que no puedo´. (Alberto) Cormillot alguna vez me explicó el riesgo que insume acomodar la gordura, aprender a convivir con ella. Y eso fue lo que hice siempre", soltó el actor en diálogo con Infobae en 2022, en alusión a la llegada de la paternidad a su vida y cómo le cambiaron las prioridades.

“No puedo con la idea de no alcanzar ese objetivo por mi propia cuenta. Me negué a una solución artificial. Y me di una chance. Porque sé que soy inteligente y lo lograré de un modo saludable", señaló el actor de tiras como Viudas e Hijos del Rock and Roll y Educando a Nina. Y siguió: "Soy demasiado estético. Aunque, por negación o quién sabe por qué mecanismo, hasta que no paso delante de un espejo, creo que soy Luciano Castro. Yo voy por la vida creyéndome el tipo más fachero del mundo. A tal punto que al ver una foto pienso: '¿Quién es este?'".

Barassi profundizó sobre su vínculo con sus hijas y relató: "Con mi grave y habitual falta de humildad, debo confesar que me amo como padre. Dejo todo. Pueden ser las seis de la mañana, pero en medio del living somos Elsa y Ana cantando Let it go (Frozen) como en Broadway. ¡Odio que me toque ser Ana, que no tiene poderes, mientras la pendeja tira hielo por todos lados!".