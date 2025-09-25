Daniela Celis y una nueva actualización sobre la salud de Thiago.

Este viernes se cumplirán dos semanas desde el accidente de Thiago Medina en Moreno. Aquel que lo llevó a estar internado en una sala de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, con múltiples lesiones y una familia detrás que en reiteradas ocasiones le pidió a la gente por oraciones y buenas energías.

Son estos últimos los que usualmente comparten información sobre la situación del exparticipante de Gran Hermano, incluyendo a Daniela Celis, expareja suya y madre de sus dos hijas gemelas. La también jugadora de "la casa más famosa del país" suele evidenciar el estado de su exnovio, especialmente a través de las redes sociales. Este jueves, brindó una nueva actualización.

¿Qué dijo Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina?

El nuevo posteo de Daniela sobre la salud de Thiago.

En esta ocasión, la mujer comentó: "¡Recién salgo de verlo! Thiago continúa estable. No presentó fiebre y se siguen realizando las curaciones de la cirugía". Tras mencionar que aún sigue con el suministro de antibióticos, algo que ha sido continuo desde un primer momento (aunque no la administración de drogas para sedarlo), señaló que siguen elevando plegarias por él.

"Seguimos rezando por su recuperación, con el amor de todos los que lo estamos esperando", concluyó Daniela Celis, el día previo a la convocatoria efectuada por Camila Medina para que los seguidores y amigos de Thiago hagan acto de aparición a las 10 de la mañana en el centro médico, para mostrar su apoyo.

"Camilota" había puesto a todos en alerta estos últimos días, al revelar que el panorama de Thiago era más severo del que pensábamos. "Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro, que haga un milagro sobre su vida. Por favor se los pido, se los ruego de corazón. Que Dios haga un milagro en su vida, pongamos todos en oración a Thiago. Les pido que lo pongamos en oración, se los pido con una mano en el corazón. Quiero que Dios toque sus dos pulmones. Necesitamos cadena de oración", expuso marcadamente movilizada.