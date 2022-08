Daniel Vila rompió el silencio tras la salida de Canosa de A24: "La esperamos"

El empresario habló por primera vez de la renuncia de Viviana Canosa a A24. Daniel Vila aseguró que las acusaciones de la periodista serían falsas.

Daniel Vila habló tras las acusaciones de censura por parte de Viviana Canosa y su gente, tras la salida de la conductora del canal A24, donde llevaba adelante su ciclo Viviana Con Vos. El dueño del Grupo América se defendió de los comentarios sobre su accionar como empresario de medios que circularon en los últimos días.

"En ningún momento el canal A24 le dijo a Canosa que se tenía que retirar o que le levantaba el programa. La decisión de que el programa de Canosa no esté al aire es de Canosa", comenzó su descargo el empresario en diálogo con Infobae. Y agregó: "Y la única decisión que tomé de manera personal fue la de evitar que se difundieran escraches a políticos, funcionarios y dirigentes sociales. La esperamos el día lunes".

Vila destacó la pluralidad de voces de su grupo de medios e insistió en aclarar que la decisión se debió a una postura ética sobre la incitación a la violencia desde la televisión. "Lo que hice fue ejercer mi rol como responsable de la línea editorial del Grupo América, y en este caso puntual de A24, señalé tanto para el programa de Canosa como para el resto de los programas periodísticos, que no iba a autorizar la emisión de una serie de escraches caseros hechos a políticos, funcionarios y dirigentes sociales porque alientan a la violencia social".

"El gerente (Besada) trató de convencerla de que se quedara. Que esta no era una decisión que tenía que ver exclusivamente con ella, sino que era una decisión editorial del canal. Pero Canosa no lo aceptó", continuó el empresario sobre cuán rotunda fue la decisión de Canosa. Y añadió: "Tengo una amistad, soy amigo de manera pública del actual ministro de Economía Sergio Massa hace 20 años. Y lo he manifestado en cuanto oportunidad se me ha presentado. Esto no tiene nada que ver con el ministro de economía Sergio Massa, ni me pidió nada al respecto".

El comunicado de Viviana Canosa tras irse de A24

La periodista lanzó una serie de tweets a modo de explicación de su decisión. "Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar", reza una parte del descargo de la locutora. Y sigue: "Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo".