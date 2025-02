Conmoción en la televisión: una famosa modelo confirmó que "le pasa lo mismo que a Silvina Luna"

Una famosa modelo confirmó que "le pasa lo mismo que a Silvina Luna".

La muerte de Silvina Luna por la mala praxis del cirujano Aníbal Lotocki destapó una red de víctimas que padecen en carne propia el veneno mortal inyectado en sus cuerpos. La empresaria y modelo Gabriela Trenchi fue una de las mujeres que pasó por el cuchillo de Lotocki y en las últimas horas soltó una desgarradora revelación sobre su estado de salud y las coincidencias con el de la fallecida actriz y modelo.

Invitada al magazine DDM (América TV) Gabriela Trenchi mantuvo un diálogo con Marina Calabró, quien sostuvo ante su presencia: "Estás viendo en tu cuadro y en tu deterioro corporal lo mismo que le pasó a Silvina (...). Lotocki está, sistemáticamente, pidiendo su libertad y algunos dicen que podría estar cerca de conseguirla para ir a cuidar a su hija, que tiene un problema de violencia en la casa donde vivía".

Si bien en la actualidad Aníbal Lotocki está preso en la cárcel de Ezeiza, Trenchi manifestó su temor ante la posibilidad de que salga de allí: "Sí, me da mucho miedo. El día que me avisaron que le podían dar la domiciliaría estaba yendo justo al banco y me agarró un ataque de pánico y llegué descompuesta. De ahí estoy con ataques de pánico". Acto seguido, enumeró los problemas de salud que está atravesando por la mala praxis de Lotocki: "No puedo estar mucho tiempo parada. Cada día siento el deterioro del cuerpo. Tengo cada vez más granulomas. Tengo mucha inflamación y cada vez más dolor. (Lo que me puso Lotocki) Es veneno".

"Los médicos están preocupados porque estoy teniendo varias infecciones urinarias y ellos dicen que puedo llegar a tener cálculos. Ahí me agarró más pánico, porque si tengo cálculos me puede llegar a agarrar una insuficiencia renal como le agarró a Silvina", agregó, con mucha preocupación por su estado. Luego de trazar un paralelismo entre su caso y el de la recordada actriz y exparticipante de Gran Hermano Silvina Luna, Trenchi cerró: "Yo tengo un grado de tolerancia alta al dolor, pero así y todo tengo un neceser de tomar pastillas por la noche y cuando desayuno me tomo la medicación y atrás los calmantes. Los médicos también están preocupados porque estoy adelgazando bastante y sigo comiendo igual".

Cómo fueron los últimos días con vida de Silvina Luna

En noviembre del 2023, el abogado Fernando Burlando confesó en televisión como fueron los últimos días de Silvina Luna con vida tras pasar 80 días internada en el Hospital Italiano hasta su fallecimiento a la edad de 43 años. "Las chicas (Luna, Pamela Sosa, Gabriel Trenchi y Stefanía Xipolitakis) vienen con una lucha desde hace mucho tiempo. Con Silvina Luna nosotros empezamos esto hace mucho. Las chicas fueron ninguneadas por Lotocki en el juicio", remarcó el abogado ante la pregunta de Viale sobre la causa. "Fijate que injusta son las cosas, no puede ser que Silvina se haya ido desconociendo lo que pasó", agregó.

“Silvina se fue pensando que iba a poder hablar durante el juicio con Aníbal y que el doctor Lotocki le iba a poder decir qué le había colocado y por qué se lo había colocado”, afirmó el abogado de la artista en el juicio contra el cirujano. “Así fue. Ella a veces presenciaba el juicio, a veces no, porque fue muy largo. Se tiene que modificar los tiempos de la Justicia cuando comienza una investigación. Es una causa que lleva 12 años”, recordó Burlando.

Además, destacó el rol de los medios en el seguimiento del caso. "Mucho nos ayudó el medio. Cuando se informaba cuál era el estado de salud de Silvina, que al principio seguramente descreyeron de esta situación, pero cuando empezaron a ver que la situación de Silvina empezaba a agravarse día a día, ahí fue donde los medios tuvieron una reacción", indicó el letrado en el programa Almorzando con Juana (El Trece).