Cinthia Fernández confirmó que Gonzalez Oro tiene los días contados: "Ya viene"

La panelista de televisión habló sobre el futuro de El Negro Oro en el programa de El Trece. Cinthia Fernández se explayó al respecto después de un cruce con el conductor.

Cinthia Fernández apuntó contra Oscar "El Negro" González Oro, después del cruce que mantuvo con el conductor en el programa de El Trece Nosotros a la Mañana. La panelista de TV hizo una pregunta desafortunada a un entrevistado que atravesaba un duelo y el periodista la paró al instante en pleno vivo. Ahora reveló que "El Negro" ya tiene reemplazo al frente del programa.

La celebridad de redes establece muy seguido dinámicas de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para generar interacciones con sus millones de seguidores. Asimismo, uno de los usuarios le consultó por la continuidad de González Oro como presentador del ciclo matutino de El Trece y ella fue tajante en su respuesta.

"¿No podían poner otro conductor? No va a durar mucho el programa", sostuvo el anónimo usuario y luego declaró su admiración por Fernández por el auto de la joven. "Ya viene Fabián Doman", informó la celebridad y, si bien no hizo un comentario de manera directa al respecto, así dio a entender que no le gusta la conducción que "El Negro" Oro hace del programa de actualidad y chimentos. Al mismo tiempo, le dio ánimo a su seguidor: "Y respecto al tutú ya lo vas a lograr. No importa el valor ni el modelo del auto. Trabajo y perseverancia para conseguir os sueños propios".

El cruce entre Cinthia Fernández y "El Negro" Oro en vivo

El hermano del futbolista que se suicidó después de haberle pegado una patada en al cabeza a un árbitro estaba en el móvil del programa y Fernández no tuvo el tacto necesario al hablar del joven fallecido. Como consecuencia, el conducutor del ciclo la calló en vivo.

Entrevistado: "Se está juzgando una patada que se dio en un momento de bronca, bronca generada por ese réferi".

Fernández: "Sí y lo voy a sostener".

Entrevistado: "Escúcheme, déjeme terminar de hablar, no sea irrespetuosa. La conversación es de a dos".

Fernández: "Yo no estoy discutiendo".

González Oro: "Estás interrumpiendo al entrevistado que está de duelo".

Entrevistado: "¿Puede cerrar la boca?".

Fernández: "Me callo porque me están callando nada más".

Acto seguido, la entrevista al joven continuó por parte del conductor y la panelista se quedó callada con su rostro inexpresivo.