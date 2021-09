Christophe Krywonis chicaneó a Bake Off y Telefe: “Cada uno debe su éxito a su propio talento”

La chicana de Christophe Krywonis a Bake Off por el bajo rating del reality de pastelería de Telefe. “Cada uno debe su éxito a su propio talento”, lo picanteó.

La batalla mediática entre Christophe Krywonis y Bake Off Argentina 2021 (Telefe) no solo continúa con el correr de las semanas, sino que hasta parece crecer, al menos desde el lado del chef francés que brilló allí y también en MasterChef, por el mismo canal de televisión. Fiel a su estilo, el cocinero de 56 años no anduvo con vueltas y fue bien picante contra los productos de la pantalla chica nacional abierta en pleno comienzo de Parrilleros, pasión por las brasas, su nuevo desafío por la señal de cable Space.

Como parte de la presentación de su nuevo ciclo en un evento para la prensa, el galo dialogó con Diario Show y disparó para todos lados: “Parrilleros va a ser un éxito por Parrilleros, no por los demás. El Trece, Telefe, El Nueve y América TV tienen éxitos, y cada uno debe su éxito a su propio talento”, opinó, al mismo tiempo que deseó "que Parrilleros tenga tanto éxito como estos otros programas”.

Con relación al auge tal vez inesperado de los envíos de cocina en la televisión argentina, Christophe Krywonis negó sentirse impactado por ello porque se volvió algo normal a lo largo de esta última década: “Hace ya siete años que vivo este boom, desde 2013 o 2014... Es mucho tiempo, me sorprendió al principio pero ahora ya no”.

El programa de Christophe Krywonis en Space, Parrilleros: qué es y cuándo empieza

Parrilleros, pasión por las brasas, liderado por el chef francés que fue jurado de Bake Off y de MasterChef, se estrenará el domingo 3 de octubre de 2021 y se emitirá por el canal de cable Space desde las 21:30 hasta las 22.30. Si bien no fue confirmado oficialmente por la señal ni por el protagonista, se estima que el producto continuará todos los domingos en la misma franja horaria.

El especialista en gastronomía decidió llevar el espíritu de su nuevo desafío a su lanzamiento, por lo que montó junto a su productora una jornada de campo al aire libre con las carnes asadas como protagonistas. Allí hubo invitados por protocolo, una gran picada, medios de comunicación, juegos, cabalgatas y demás para disfrutar de un día a pleno el miércoles 29 de septiembre entre las 11 y las 19 en la estancia La República en Luján, provincia de Buenos Aires.

Parrilleros, el nuevo desafío de Christophe Krywonis en la TV por Space.

Por qué el francés Christophe Krywonis no está como jurado en Bake Off

Esta vez, no participa debido a su polémica salida de Telefe para pasar a su archirrival de aire, El Trece: aceptó trabajar en Lo de Mariana, aunque finalmente el ciclo de Mariana Fabbiani fue cancelado por su baja audiencia. En una entrevista para Debo Decir (América TV), el protagonista admitió estar arrepentido de su despedida del canal de las tres pelotitas aunque ahora ya es tarde para regresar, una posibilidad que igualmente evaluará de cara a 2022. "Buscaba otras cosas, yo quería cocinar", explicó entonces para cerrar el tema.

El bajo rating de Bake Off Argentina 2021

Aunque la apuesta original de Telefe por el reality de pastelería que conduce Paula Chaves era liderar cómodamente el encendido en la televisión abierta argentina, lo cierto es que los números indican que no le alcanzó con el formato vigente, los participantes y el reconocido jurado compuesto por Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar. En la actualidad, el que manda en el rating es Doctor Milagro (Telefe) con un promedio de 17 puntos, mientras que Bake Off, ShowMatch (El Trece), Telefe Noticias y La 1-5/18 (El Trece) luchan por el segundo puesto, con entre 12 y 14 unidades.