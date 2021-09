Figura de Bake Off disparó contra el programa de Telefe: "Le falta"

Bake Off Argentina 2021 no tiene el rating y el éxito que esperaba Telefe cuando comenzó y, más allá de los cambios de horario y de otras variantes, no consigue levantar en cuanto a la audiencia. Por eso, Gastón Salas, ganador en 2018 del reality show de pastelería de la televisión abierta nacional, intentó encontrarle explicaciones durante su entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790). "Le falta", opinó el joven de 22 años nacido en la ciudad de Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut).

Como parte de la entrevista virtual, el primer campeón de la competencia gastronómica en su país natal se soltó y afirmó: “El formato semanal es como una escuela y nos muestran los avances de los chicos hasta que se va uno... Falta ese picante para que los participantes puedan elegir a quién se le da el plato difícil”.

Además, Gastón Salas recordó la falta de un experimentado como Christophe Krywonis, prestigioso chef francés que se alejó de Telefe después de Bake Off 2020 y que en la actualidad lidera otro proyecto como Parrilleros, pasión por las Brasas (Space): “Él era muy importante, era el que siempre estaba en el medio del jurado, era más picante... El jurado está muy bien, pero falta él”.

En la actualidad, la versión que conduce Paula Chaves y que cuenta como especialistas con Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar no logra cautivar del todo la atención del público en general, dado que en el encendido promedia entre 13 y 15 puntos y se coloca bastante por debajo de Doctor Milagro (Telefe), en la lucha intensa por el segundo lugar con ShowMatch, La Academia (El Trece); Telefe Noticias y La 1-5/18 (El Trece).

Bake Off Argentina 2021: horario y dónde ver en vivo

El reality de pastelería se emite de lunes a jueves a las 22.30 y contará también con una edición el domingo. Se ve por Telefe y, de manera online, a través de Cablevisión Flow o DirecTV Go.

Gastón Salas, el primer campeón de Bake Off Argentina.

Bake Off Argentina: quiénes son los 12 participantes que quedan

Ya eliminados el taxista Gabriel y la docente Belén, todavía siguen en el programa: