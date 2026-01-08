EN VIVO
Jesús María

Se suspendió el primer día del Festival de Jesús María: cuándo parará de llover

Desde el Festival de Doma y Folklore de Jesús María comunicaron que se suspende la primera jornada del evento por cuestiones climáticas. Los meteorólogos informaron lo que ocurrirá en la ciudad cordobesa.

08 de enero, 2026 | 15.38

Las adversidades climáticas hicieron que las autoridades del Festival de Doma y Folklore de Jesús María decidieran suspender el primer día del evento, que se iba a dar este 8 de enero. Por su parte, los meteorólogos indicaron qué circunstancias deben esperar los residentes de esa ciudad en esta jornada y cómo serán los próximos días.

Para este 8 de enero desde Meteored dan un 90% de probabilidades de precipitaciones, con una expectativa de 55mm de lluvia; al mismo tiempo, la temperatura máxima para esta jornada es de 22° y la mínima, de 15. Las lluvias se extenderían desde la tarde del corriente jueves hasta la del viernes 9 de enero.

Para fortuna de los fanáticos del folklore argentino que acudirán al Festival de Jesús María, según este medio, el viernes 9 por la noche ya no va a llover y no habría problemas para la segunda fecha del festival; lo mismo ocurriría con los siguientes días. Los artistas principales de la jornada inicial de la edición 2026 iban a ser Destino San Javier y Jairo, acompañados por artistas como Nati Pastorutti, Damián Córdoba y Decime Chango, pero solo el show de los Destino será reprogramado para el viernes.

MÁS INFO

El comunicado oficial del Festival de Jesús María sobre la suspensión

"La seguridad de nuestro público y de todos los que forman parte del Festival es nuestra prioridad absoluta. Ante las condiciones climáticas adversas en la región, el Festival informa que la jornada de hoy, jueves 8 de enero, queda suspendida. Las entradas emitidas para la fecha no son válidas para otras jornadas. Agradecemos su comprensión y acompañamiento de siempre", escribieron en las redes sociales oficiales del festival de doma y folklore.

Grilla del Festival de Jesús María 2026

Viernes 9

  • Destino San Javier

  • Los Palmeras

  • Q’Lokura

  • Los 4 de Córdoba

  • Angelo Aranda

  • Lautaro Rojas

  • Dj Fer Palacio

Sábado 9

  • Abel Pintos

  • Los Nocheros

  • Los Herrera

  • Los Trajinantes

  • Santy2

  • Mati Rojas

Domingo 11

  • Lázaro Caballero

  • Christian Herrera

  • Piko Frank

  • Lucas Sugo

  • Campedrinos

  • Magui Olave

Lunes 12

  • Los Tekis

  • La T y la M

  • Ke Personajes

  • Diableros Jujeños

  • Kepiano

  • Ceibo

Martes 13

  • Serguio Galleguillo

  • La Banda de Carlitos y Euge Quevedo

  • Juan Fuentes

  • Carafea

  • Jessica Benavidez

Miércoles 14

  • Luciano Pereyra

  • La Konga

  • Nahuel Pennisi

  • Maggie Cullen

  • La Callejera

Jueves 15

  • Soledad

  • El Indio Lucio Rojas

  • Paquito Ocaño

  • Los Carabajal

  • Orellana Lucca

  • Chequelo

Viernes 16

  • Chaqueño Palavecino

  • El Loco Amato

  • Las Voces de Orán

  • Cabales y Canto 4

  • Los Alonsitos

  • Loy Carrizo

Sábado 17

  • Jorge Rojas

  • Ahyre

  • Cazzu

  • Ulises Bueno

  • Guitarreros

  • La Clave Trío

Domingo 18

  • Los Manseros Santiagueños.

  • Raly Barrionuevo.

  • Dúo Coplanacu.

  • Desakata2.

  • Flor Paz.

  • Simón Aguirre.

Trending
Fútbol Argentino
Murió Daniel Willington: su 'gol centenario', el elogio de Pelé y su íntima amistad con Ringo Bonavena
Las más vistas