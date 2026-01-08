Se suspendió el primer día del Festival de Jesús María: cuándo parará de llover

Las adversidades climáticas hicieron que las autoridades del Festival de Doma y Folklore de Jesús María decidieran suspender el primer día del evento, que se iba a dar este 8 de enero. Por su parte, los meteorólogos indicaron qué circunstancias deben esperar los residentes de esa ciudad en esta jornada y cómo serán los próximos días.
Para este 8 de enero desde Meteored dan un 90% de probabilidades de precipitaciones, con una expectativa de 55mm de lluvia; al mismo tiempo, la temperatura máxima para esta jornada es de 22° y la mínima, de 15. Las lluvias se extenderían desde la tarde del corriente jueves hasta la del viernes 9 de enero.
Para fortuna de los fanáticos del folklore argentino que acudirán al Festival de Jesús María, según este medio, el viernes 9 por la noche ya no va a llover y no habría problemas para la segunda fecha del festival; lo mismo ocurriría con los siguientes días. Los artistas principales de la jornada inicial de la edición 2026 iban a ser Destino San Javier y Jairo, acompañados por artistas como Nati Pastorutti, Damián Córdoba y Decime Chango, pero solo el show de los Destino será reprogramado para el viernes.
El comunicado oficial del Festival de Jesús María sobre la suspensión
"La seguridad de nuestro público y de todos los que forman parte del Festival es nuestra prioridad absoluta. Ante las condiciones climáticas adversas en la región, el Festival informa que la jornada de hoy, jueves 8 de enero, queda suspendida. Las entradas emitidas para la fecha no son válidas para otras jornadas. Agradecemos su comprensión y acompañamiento de siempre", escribieron en las redes sociales oficiales del festival de doma y folklore.
Grilla del Festival de Jesús María 2026
Viernes 9
-
Destino San Javier
-
Los Palmeras
-
Q’Lokura
-
Los 4 de Córdoba
-
Angelo Aranda
-
Lautaro Rojas
-
Dj Fer Palacio
Sábado 9
-
Abel Pintos
-
Los Nocheros
-
Los Herrera
-
Los Trajinantes
-
Santy2
-
Mati Rojas
Domingo 11
-
Lázaro Caballero
-
Christian Herrera
-
Piko Frank
-
Lucas Sugo
-
Campedrinos
-
Magui Olave
Lunes 12
-
Los Tekis
-
La T y la M
-
Ke Personajes
-
Diableros Jujeños
-
Kepiano
-
Ceibo
Martes 13
-
Serguio Galleguillo
-
La Banda de Carlitos y Euge Quevedo
-
Juan Fuentes
-
Carafea
-
Jessica Benavidez
Miércoles 14
-
Luciano Pereyra
-
La Konga
-
Nahuel Pennisi
-
Maggie Cullen
-
La Callejera
Jueves 15
-
Soledad
-
El Indio Lucio Rojas
-
Paquito Ocaño
-
Los Carabajal
-
Orellana Lucca
-
Chequelo
Viernes 16
-
Chaqueño Palavecino
-
El Loco Amato
-
Las Voces de Orán
-
Cabales y Canto 4
-
Los Alonsitos
-
Loy Carrizo
Sábado 17
-
Jorge Rojas
-
Ahyre
-
Cazzu
-
Ulises Bueno
-
Guitarreros
-
La Clave Trío
Domingo 18
-
Los Manseros Santiagueños.
-
Raly Barrionuevo.
-
Dúo Coplanacu.
-
Desakata2.
-
Flor Paz.
-
Simón Aguirre.