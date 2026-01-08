Se suspendió el primer día del Festival de Jesús María: cuándo parará de llover

El Festival de Jesús María suspendió su primera jornada.

Las adversidades climáticas hicieron que las autoridades del Festival de Doma y Folklore de Jesús María decidieran suspender el primer día del evento, que se iba a dar este 8 de enero. Por su parte, los meteorólogos indicaron qué circunstancias deben esperar los residentes de esa ciudad en esta jornada y cómo serán los próximos días.

Para este 8 de enero desde Meteored dan un 90% de probabilidades de precipitaciones, con una expectativa de 55mm de lluvia; al mismo tiempo, la temperatura máxima para esta jornada es de 22° y la mínima, de 15. Las lluvias se extenderían desde la tarde del corriente jueves hasta la del viernes 9 de enero.

Para fortuna de los fanáticos del folklore argentino que acudirán al Festival de Jesús María, según este medio, el viernes 9 por la noche ya no va a llover y no habría problemas para la segunda fecha del festival; lo mismo ocurriría con los siguientes días. Los artistas principales de la jornada inicial de la edición 2026 iban a ser Destino San Javier y Jairo, acompañados por artistas como Nati Pastorutti, Damián Córdoba y Decime Chango, pero solo el show de los Destino será reprogramado para el viernes.

El comunicado oficial del Festival de Jesús María sobre la suspensión

"La seguridad de nuestro público y de todos los que forman parte del Festival es nuestra prioridad absoluta. Ante las condiciones climáticas adversas en la región, el Festival informa que la jornada de hoy, jueves 8 de enero, queda suspendida. Las entradas emitidas para la fecha no son válidas para otras jornadas. Agradecemos su comprensión y acompañamiento de siempre", escribieron en las redes sociales oficiales del festival de doma y folklore.

Grilla del Festival de Jesús María 2026

Viernes 9

Destino San Javier

Los Palmeras

Q’Lokura

Los 4 de Córdoba

Angelo Aranda

Lautaro Rojas

Dj Fer Palacio

Sábado 9

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

Santy2

Mati Rojas

Domingo 11

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12

Los Tekis

La T y la M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepiano

Ceibo

Martes 13

Serguio Galleguillo

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18