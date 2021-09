Fulminante frase contra Flor Vigna tras su renuncia a Showmatch: “Qué se cree”

La bailarina canceló su participación en el reality de Marcelo Tinelli y recibió críticas. Flor Vigna dejó el certamen por nuevos compromisos laborales.

El periodista Pampito Perelló reveló información exclusiva sobre la renuncia de Flor Vigna a Showmatch. En su descargo, el panelista hizo referencia a algunos comentarios que los compañeros de la bailarina habrían hecho por su salida del certamen conducido por Marcelo Tinelli.

“Ella no quería hacer este año el certamen. Pensó que lo podía combinar con la música. Ella no tenía tantas ganas de hacerlo, como en otros años. Lo hizo bien porque es talentosísima”, expresó Perelló, en el ciclo Mañanísima, donde se desempeña como panelista. “Ella ya tenía pensado renunciar. La producción ya lo sabía. Flor tiene el proyecto de dedicarse a full a la música”, sumó Estefanía Berardi.

Pampito continuó su descargo en alusión a las repercusiones que habría tenido la manera en que fue tratada la despedida de Flor Vigna y Facu Mazzei de la pista de Showmatch. “Ayer hablé con gente de la producción y me decían, esto no lo pienso yo, me lo decían 'le están haciendo una despedida... ¿Qué se cree, que es Jennifer López? ¿Tanta despedida? Se va”, agregó el periodista, en referencia a cuán mal habría caído la especial despedida que le hicieron a la bailarina y a su compañero, Facu Mazzei, quien se dislocó el hombro en la última performance que desplegaron en la pista del show.

La palabra de Flor Vigna tras haber renunciado a Showmatch

Flor Vigna se expresó tras haber dado un paso al costado en su participación en Showmatch y lanzó: “Renunciamos. Somos todos para uno y uno para todos. Decidimos irnos todos juntos porque Facu iba a tener hasta fin de año con la recuperación y en noviembre salgo con mi música. Estoy con muchas clases y muchos ensayos. Se ve que la vida lo quiso así”.

“Yo ya estaba charlando con la producción sobre un reemplazo, porque en noviembre arranco con mi música y no iba a poder continuar. Pero todo se estaba viendo. No había un nombre para ese reemplazo”, continuó Vigna en alusión a los motivos de su salida del programa y agregó: “Me da mucho miedo esta nueva etapa, pero a la vez confío mucho en lo que hicimos. Hace un año y medio que estamos laburando en esto y le pusimos todo. Pero el orgullo por lo que logramos vence al miedo. Así que espero que les guste porque vamos a partir cabezas. Con mucha disciplina y amor todo se puede. Le voy a dar duro”.