Cobrá el 100% de la AUH sin trámites: cambios para 2025

La libreta AUH ya no es necesaria para los niños de hasta cuatro años.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) experimenta una transformación radical con la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano. Este cambio, que también beneficia a la Asignación Universal por Embarazo (AUE), representa un avance significativo hacia la simplificación administrativa y el acceso directo a derechos. Si sos titular de estos beneficios, esta información es crucial para entender cómo cobrarás a partir de ahora.

¿Qué cambia exactamente con la nueva normativa?

El núcleo de la reforma es la eliminación de la presentación física de la Libreta AUH para acreditar controles de salud y vacunación en niños pequeños. Hasta ahora, las familias recibían el 80% mensual de la asignación, mientras que el 20% restante se retenía y se devolvía anualmente tras presentar la libreta con los certificados correspondientes.

La novedad es contundente: las familias con hijos de hasta 4 años inclusive podrán cobrar automáticamente el 100% del monto todos los meses, sin gestiones adicionales, siempre que el sistema detecte que los controles están al día.

¿A quiénes beneficia este cambio automático?

Titulares de la AUH con niños de 0 a 4 años: son el grupo principal beneficiado por la automatización. Titulares de la AUE: quienes también debían acreditar controles prenatales. Todas las familias beneficiarias: indirectamente, al agilizarse y digitalizarse el proceso, se reduce la burocracia para todos.

Requisito clave: el cruce de datos de ANSES y salud

El pago automático del 100% depende exclusivamente de un cruce de datos informáticos entre ANSES y el Ministerio de Salud. El proceso funciona así:

Paso 1: el centro de salud, hospital o profesional que atiende al niño carga en el sistema nacional la información sobre los controles sanitarios y las vacunas aplicadas.

Paso 2: ANSES recibe estos datos de forma electrónica y segura.

Paso 3: si la información coincide y está completa, ANSES liquida automáticamente el haber completo (80% + 20%) en la fecha de pago habitual.

Paso 4: el titular recibe el dinero en su cuenta bancaria o punto de cobro habitual, sin haber realizado ningún trámite.

Como condición fundamental, los controles de salud y el calendario de vacunación siguen siendo obligatorios. La diferencia es que ahora se acreditan de manera digital y pasiva, no mediante presentación de papeles.

¿Qué pasa si mi hijo tiene más de 4 años?

Para niños mayores de 4 años, se mantiene por el momento el sistema anterior. Deberás presentar la Libreta AUH con los certificados de salud y vacunación, así como la constancia de escolaridad, para liberar el 20% retenido anualmente.

El pago completo es automático si los controles de salud están al día.

¿Cómo sé si me pagan el 100% automáticamente?

Debés verificar en la app Mi ANSES o en la página web oficial. Allí vas a poder ver el estado de tus asignaciones y si se está aplicando el pago completo. También es fundamental confirmar en el centro de salud que registren correctamente cada control.

¿Qué tengo que hacer para asegurar el cobro automático?