Cuidado con ese "gusto culposo": ahora Spotify le muestra a tus amigos lo que escuchás

Spotify está probando un cambio en su aplicación que hará más visible la actividad musical de los usuarios entre sus contactos y comunidad de amigos. Hasta ahora, la plataforma ofrecía opciones para mantener en privado lo que escuchás, como listas o tracks específicos. Con esta novedad, esa privacidad podría verse reducida: Spotify permitirá mostrar a tus amigos lo que estás escuchando, incluyendo canciones incluso que son consideradas “gustos culposos”.

La idea es acercar a los usuarios con recomendaciones sociales más personalizadas y crear experiencias compartidas dentro de la app, pero implica un cambio en el manejo de la privacidad musical.

¿Qué cambia con la nueva función de actividad musical?

Tradicionalmente, Spotify permitía configurar tu actividad de escucha para que no se mostrara en el feed social o en la actividad de amigos. Con la nueva función, la app propone que esa visibilidad sea más amplia y automática, con la intención de:

Permitir que los amigos dentro de la plataforma vean lo que estás escuchando en tiempo real.

Integrar funciones sociales más dinámicas, como compartir recomendaciones musicales sin intervención manual.

Fomentar experiencias compartidas basadas en gustos y descubrimientos musicales.

Este cambio se suma al enfoque que muchas plataformas sociales han adoptado para potenciar la interacción directa entre usuarios, algo que Spotify también busca reforzar.

¿Cómo funciona la visibilidad de lo que escuchás?

Según la información disponible, la nueva función no solo rastrea la actividad musical en tu dispositivo, sino que la comparte con tus amigos en la plataforma o contactos vinculados. Esto implica que:

Las canciones que reproducís aparecerán en un feed o sección social accesible a tus amigos.

No será necesario que vos “compartas” una pista: la visibilidad puede activarse automáticamente.

El historial de escucha de un momento determinado puede volverse accesible, incluso si antes estaba configurado como privado.

Aunque los detalles completos no han sido divulgados por completo por Spotify, la filtración sugiere que este sistema funcionará de forma integrada con la sección de amigos y actividades dentro de la app.

¿Cómo afecta tu privacidad?

Este cambio tiene implicancias importantes para quienes prefieren mantener en privado su actividad de escucha. La música es una expresión personal, y muchos usuarios manejan listas, canciones o artistas que no desean compartir abiertamente. Con la función activa por defecto, podría:

Revelarse a tus amigos pistas o artistas que preferías mantener confidenciales.

Generar recomendaciones sociales basadas en música que no querías divulgar.

Cambiar la percepción que otros tienen de tus gustos musicales.

Por eso, antes de activar o usar la función, es importante revisar la configuración de privacidad en la app y verificar si Spotify permitirá desactivarla o limitarla según tus preferencias individuales.

¿Qué podés hacer al respecto?

Aunque la función esté siendo probada o desplegada gradualmente, podés:

Entrar en Configuración > Privacidad dentro de Spotify para revisar la sección de actividad social.

Desactivar cualquier opción que compartan tus reproducciones con otros usuarios.

Evaluar si querés vincular tus contactos o perfiles sociales (como Facebook) para que no haya cruces de visibilidad innecesarios.

En resumen, con este cambio Spotify busca potenciar la música como experiencia compartida, pero también obliga a los usuarios a reconsiderar cómo manejan la privacidad de sus gustos musicales, especialmente esos temas que preferían mantener en secreto.