Chiche Gelblung le contestó a Mirtha por tratarlo de viejo y le pegó a Juana Viale

Chiche Gelblung le respondió con todo a Mirtha Legrand, que lo había tratado de viejo por criticarla a ella y a Juana Viale.

Chiche Gelblung no se quedó callado ante las palabras de Mirtha Legrand, que lo trató de viejo por criticar su regreso a la pantalla chica y a su nieta Juana Viale, y volvió a disparar con dureza contra la joven conductora. "Se revolearon con los calendarios", aseguró Adrián Pallares en Socios del espectáculo tras ver los nuevos dichos del histórico conductor televisivo.

Hace unos días, Chiche Gelblung sorprendió a todos con una serie de duros comentarios sobre el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla de El Trece luego de una ausencia de dos años y medio. El periodista también apuntó contra Juana Viale y la productora StoryLab por haberle cambiado el nombre a las mesazas de los domingos por Almorzando con Juana. Mirtha no se achicó y en una breve charla con la prensa aseguró que Chiche "ya está muy grande para criticar", lo que provocó las carcajadas de los cronistas presentes. Pero en las últimas horas, el notero de Socios del espectáculo dialogó con Gelblung y le contó qué había dicho Legrand. "¿Chiquita dijo eso? Ella también está grande", replicó picante.

Para explicar sus críticas originales, el histórico conductor insistió en que la nieta de Mirtha no tiene "volumen" para cambiar el nombre del programa a Almorzando con Juana. "El programa es de Mirtha Legrand, la marca es Mirtha Legrand, los almuerzos son de Mirtha Legrand y, en este caso, lo hace Juana Viale", opinó Chiche.

Para cerrar, Gelblung fue lapidario: "Me parece que haberle puesto Almorzando con Juana es una ofensa". Por su parte, Adrián Pallares analizó que los dichos de Chiche buscaban ser una defensa a la marca de Mirtha, pero "se revolearon con los calendarios".

Un invitado se bajó de la mesa de Mirtha Legrand a último momento

Luciana Salazar, Eduardo Feinmann, Marina Calabró, L-Gante y Roberto García Moritán eran los invitados estrella de La Noche de Mirtha. Sin embargo, la conductora fue advertida que el periodista de LN+ no asistiría al programa, por lo que él mismo se encargó de revelar los motivos.

"Nunca me invitaron a esa mesa, nunca me avisaron. Yo ayer falté al canal porque no me sentía bien, es verdad", contó Feinmann en diálogo con el móvil de LAM. La lista de invitados fue difundida por la productora StoryLab a cargo de Nacho Viale, pero el propio Feinmann desmintió que lo hayan contactado.

"Antes del llamado de Nacho, nadie me invitó ¿Cómo voy a ir a un lugar donde no me invitan? Además se graba en un horario en el que yo tengo que venir a trabajar", señaló el conductor al respecto. Frente a esta situación, el encargado de reemplazar al periodista en la "mesaza" fue otro colega suyo: Ceferino Reato.