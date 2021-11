Carmen Barbieri reveló los resultados de su prueba de coronavirus

Carmen Barbieri habló por primera vez en Mañanísima tras ausentarse por síntomas de Covid.

Carmen Barbieri debió ausentarse de su trabajo en el programa Mañanísima por tener síntomas compatibles con coronavirus. Tanto sus compañeros de equipo como otros colegas del medio se preocuparon mucho por ella, especialmente, porque se supo que podían llegar a internarla, ya que el Covid casi la mata ocho meses atrás, cuando estuvo en coma. Finalmente, le llegó el tan ansiado resultado.

Tras haber recibido el resultado, Barbieri volvió a la pantalla de Ciudad Magazine. “Estoy viva, viva. ¿Ustedes pensaron que se iban a liberar de mí? ¡No, yo iba a volver eh! Yo iba a venir igual, pero no me dejó el médico”, contó. “Me dice: ‘Esperá, hay que esperar el resultado’. Dio negativo, por supuesto, por eso estoy acá. Es para cuidar la salud de todo el equipo”.

Más allá del resultado negativo, Carmen contó que se sintió bastante mal debido a su estado gripal. “Yo estaba atada con cadenas de barco en mi cama. Ahora estoy con un pequeño resfrió, pero estaba con un estado gripal, 37,5 de fiebre y hablé con el médico y me dijo: ‘Ya, un hisopado. Quedate en la cama y aislate’. Así que me quedé en mi dormitorio”.

Afortunadamente, Barbieri contó con un equipo de médicos que le estuvo encima durante todos estos días. “Le agradezco al doctor Torres, que estuvo todo el tiempo llamándome y también al doctor Capuya, que aceleró el resultado. Cuando me pusieron ‘no detectable’ en letras grandes fue una fiesta. Había globos, explotaban cosas, todos contentos que no tenía Covid”, prosiguió.

Además, contó que, por las dudas, ya se había armado una muda de ropa por si le daba positivo y tenían que ingresarla al hospital. “Yo ya tenía el jogging puesto y un bolso hecho, por si daba positivo, me venían a buscar y me internaban. Estaba todo armado porque los médicos siempre van un paso adelante. Por algo Torres me salvó la vida, me internó cuando tenía fiebre. Yo me quería quedar en mi casa y me dijo: ‘La ambulancia está abajo’”, recordó sobre su primera internación. “Y esta vez dio negativo, así que gracias a Dios estoy acá otra vez y en Los ocho escalones”.

Por qué Carmen Barbieri se bajó de la obra de teatro que iba a hacer con su hijo

Carmen renunció la semana pasada a una obra de teatro que tenía planeada hacer con su hijo, Fede Bal, y varias otras estrellas. Según explicó, decidió bajarse porque ya estaba comprometida con muchos otros proyectos y trabajos y necesitaba darse un respiro. “Íbamos a hacer el teatro Apolo con Fede, mi hijo. Una comedia hermosa dirigida por una maestra que es Lía Jelín, con un productor que volvía a producir a lo grande, Ariel Diwan, y con actores maravillosos. Tuve que decir que no porque empecé a darme cuenta que un día estuve 15 horas sin parar de trabajar”, expresó.

“Ensayar seis horas después de este programa, estudiar un libreto muy difícil de decir, de actuar, más las clases de teatro y expresión corporal, todo eso me sumaba un tiempo que yo no tengo. Si el día tuviese 48 horas podría haberlo hecho, pero con 24 es imposible. Trabajo 15 horas sin parar, llego a casa, me doy una ducha, como algo y me acuesto para poder dormir al menos 5 horas”, continuó.

“Creo que me comporté mal porque no lo decidí en el momento. Yo tendría que haber dicho que no, pero me tiraba tanto trabajar con mi hijo. La alegría de estar en el escenario otra vez con él me hizo decir que sí, pero a medida que fueron pasando las semanas de ensayo me di cuenta que mi cuerpo no podía. Yo vengo de un Covid que casi me mata, tengo varias secuelas, el virus me comió la masa muscular. Hace mucho tiempo tendría que haber empezado una rehabilitación”, cerró.