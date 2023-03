Camila Lattanzio se quebró al recordar el calvario que vivió en Gran Hermano: "Me decían enfermita"

Camila Lattanzio se largó a llorar en vivo al hablar por primera vez sobre su paso por Gran Hermano.

Camila Lattanzio rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano (Telefe) y contó el duro momento que vivió dentro de la casa debido a los malos tratos que recibió por parte de sus compañeras.La joven de 21 años mantuvo una fuerte rivalidad con las chicas de la casa, especialmente con Lucila "La Tora" Villar.

Camila se apoyó durante meses en Walter "Alfa" Santiago, la única persona en la que podía confiar, pero tras la salida del hombre, se quedó completamente sola y desamparada. "En un momento te quisiste ir y lo dijiste en el confesionario", le recordó Ángel de Brito en LAM (América TV). Acto seguido, mostró el tape del momento, en el que Camila aparecía llorando tras una pelea con "La Tora". "Me siento mal con Lucila. Es mala, todo el tiempo me hace sentir incómoda, siento que me está chupando toda la energía. No quiero estar con ella, no quiero ni estar al lado. No le hice nada", dice en el clip.

Lattanzio explicó que se venía aguantando muchas cosas, pero en un momento explotó. "No quise victimizarme, no quería llorar delante de las cámaras. Me decían enfermita, que comía mucho, que estaba mal hablarle al público, que estaba mal vestirme así...", enumeró la joven. "Te vuelve a poner mal", le señaló De Brito. "No quiero llorar, porque la verdad que me pinté re linda”, agregó la ex "hermanita", entre lágrimas.

Las panelistas la contuvieron, pero el llanto de la joven no paraba de salir. “No podía decir nada, porque le decía algo a Romina y enseguida tenía a todo el mundo en contra. Entonces, yo prefería decir basta. No quiero recordar Gran Hermano como un quilombo, yo fui a disfrutar, era el sueño de mi vida", concluyó.

La fuerte pelea entre Camila y "La Tora" en Gran Hermano

Camila y Lucila tuvieron varios cruces dentro de la casa. En uno de los más recientes, Lucila la acusó de haber mentido al decir que le hacían bullying. "Vos estás diciendo que yo dije que ustedes me hacen bullying. Nunca en mi vida dije eso, ni lo voy a decir porque es mentira. Que no me lleve bien con vos, es otra cosa. Y eso es meter cizaña, por eso, te voté", la encaró Camila.

"Sos me votas y querés que te chupe el culo y que esté todo bien. ¿Vos estás loca?", le contestó "La Tora". "¿Y por qué no te puedo votar?", le preguntó Camila. "Votame, pero después no me digas: 'Hola Torita, buen día'. No me digas 'hola, buen día'. Va a haber buena convivencia, pero no me interesa tener nada con vos porque no te creo", cerró Lucila. Finalmente, el público decidió y, a las pocas semanas, "La Tora" abandonó la casa.