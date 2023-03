Camila confirmó lo que muchos suponían de Romina: "Lo puedo decir"

La última eliminada del reality apuntó contra su excompañera y reveló cómo es su verdadera relación con ella.

Tras su polémica salida de Gran Hermano con más del 40% de los votos en contra, Camila Lattanzio rompió el silencio y apuntó contra Romina Uhrig. La joven de 21 años se refirió a su tensa relación con la participante y reveló lo que muchos suponían de su relación.

Tras haber definido su salida por un mano a mano con Romina el pasado domingo 12 de marzo, Camila visitó LAM, el ciclo conducido por Ángel De Brito en América TV, y reveló la verdad de su vínculo con la exdiputada. "Es mala persona", aseguró tajante la joven cantante.

"La casa no es lo que muestran en la tele, no es lo que se vive ahí adentro. Yo nunca en mi vida me quise victimizar. Pero ¿no vieron cuando Romina me dijo enferma, gorda, que comía de más?", lanzó Camila. Además, aseguró que la producción no muestra todo porque muchas cosas que dice Romina son totalmente "falsas".

En este marco, Lattanzio añadió: "Hace el cuento de que no tiene plata, que no tiene casa. Ella tiene toda ropa de marca, yo no tengo ropa de marca. A mí se me juzga de que soy una chetita, pero lo de ella es todo cuento”. Además, confesó que se enojó mucho porque Romina "se le cagó de risa por todo".

Por último concluyó: "Yo lo único que puedo decir es que Romina es mala persona. Si vos le caes bien te trata perfecto, pero si no, te trata super mal".

Filtran el plan secreto de Romina para traicionar a Marcos en Gran Hermano: "Chanta"

Romina Uhrig, participante de Gran Hermano (Telefe), habría planeado una estrategia secreta para traicionar a Marcos Ginocchio, con quien parecería tener una gran amistad dentro de la casa.

Mora y Caramelo, los perritos que entraron a la casa, se robaron el corazón de todos los "hermanitos". Romina había dicho que iba a adoptar a Caramelo cuando saliera del reality, mientras que "El Primo" se encariñó con Mora y pidió llevársela a su casa. Sin embargo, la exdiputada estaría a punto de traicionarlo.

Resulta que Uhrig recibió la visita de sus tres hijas y les presentó a Caramelo, justo unos días después de haber dicho que Mora también debería irse con ella a su casa de Moreno, ya que no sería una buena idea separarla de su hermanito. Miles de televidentes consideraron esto como una acto de manipulación y apuntaron duramente contra la exdiputada.

"Mora, ¿querés venir a mi casa? Decile al 'Primo', 'yo me quiero ir con Romi'. ¿Nos vamos las dos a casa? ¿Nos vamos a casa con las nenas?", le dice Romina al cachorro en uno de los clips. El video se viralizó y miles de usuarios hicieron campaña en Twitter para oponerse. "Es injusto que Romina se lleve a Caramelo, apenas atravesó la puerta Romina se lo adueñó y dijo 'es mío'. Ayer dijo 'se lo llevo para las nenas' como si fuese un juguete. Caramelo desarrolló más conexión con Nacho o Marcos, es un ser vivo que siente, no un objeto", se quejó un usuario.

"Marcos y Mora conectaron desde el primer día. Se eligieron. No puede ser que por capricho de la chanta de Romina se la saquen. Es más, ni Caramelo debería ser entregado, si es que se va a utilizar como juguete de diversión", publicó otro televidente. Por otro lado, muchos otros señalaron que Caramelo no debería irse con Romina, ya que Nina, la hija más pequeña de la exdiputada, amagó con pegarle en un momento.