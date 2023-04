Beto Casella se cansó y reveló por qué terminó su romance con Marixa Balli

Beto Casella recordó su relación con Marixa Balli y confesó por qué le pusieron un punto final a su amor.

Beto Casella abrió su corazón y contó detalles desconocidos sobre su historia de amor con Marixa Balli, que ocurrió muchos años atrás, cuando ambos eran muy jóvenes. Lejos de negar las declaraciones de Marixa, quien recientemente sacó a la luz su romance, el conductor confirmó que tuvieron una relación sentimental y que incluso le guarda mucho cariño hasta el día de hoy. Además, contó por qué decidieron terminar.

Todo comenzó cuando Marixa contó en LAM (América TV) que había mantenido un vínculo romántico con Beto. Días después, el conductor de Bendita TV (El Nueve) aseguró que esto era cierto, contó cómo fue aquella época y por qué terminaron su relación. “Lo menciono solo porque lo dijo ella sino yo no hablaría nada. Vi que estuvo muy cariñosa. Lo nuestro no fue una cosa puramente sexual, te diría que hubo amor”, confesó, en diálogo con LAM.

En esta línea, Beto explicó que fue Marixa quien le puso un punto final a su romance, ya que su familia no lo aprobaba. “Creo que lo terminó ella porque había mucha presión de la familia, me parece. Ella era una bailarina clásica del Colón y yo era un chico de Haedo. Así que, muy bien no le caí a la familia. Con las dos veces que me vieron, les alcanzó. Yo lo sentí, porque la primera vez que estuve fue de amabilidad y la segunda fue todo más seco”, amplió el periodista.

Y recordó los gestos románticos que tenían el uno para el otro en aquella época y cómo la conquistó: “Yo le escribía cartitas. Nos conocimos porque ella había ido a Juan de los Palotes y yo era habitué de ese lugar. Tenía una fórmula que la rompía que era que yo le llevaba un trago, se lo regalaba y me iba para que después me busque ella. Y costó porque se hacía esperar”.

Finalmente, Beto reconoció que le tiene aprecio hasta el día de hoy. “Medio que la cortó ella y a mí siempre me quedó la idea de que fue por la familia. Pero ella una vez me puso ’nunca te voy a olvidar’. Yo quiero que le vaya bien y le está yendo muy bien porque se lo merece. Es la misma chiquilina que yo amé de chico”, concluyó el conductor.

La palabra de Marixa Balli sobre el fin de su romance con Beto Casella

Asimismo, Marixa también admitió que fue ella quien terminó su romance, especialmente por el agitado estilo de vida que llevaba en aquel entonces. "Yo estaba en el Colón y él tenía un fitito. Me venía a buscar con el auto al teatro. En esa época tenía pelo largo, era muy canchero, era más grande que yo", comenzó la "angelita". Y agregó que fue "un distanciamiento mutuo": "Yo hacía mucha danza. Una bailarina en su plenitud, donde está todo el día ensayando, no puede estar de joda. Más de una vez fui al Colón sin dormir y no rendía", recordó Balli.