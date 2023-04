Marixa Balli reveló un insólito detalle sobre cómo es Beto Casella en la intimidad: "Fuerte"

La panelista de televisión dio a conocer cómo fue su relación con el famoso conductor. Marixa Balli y Beto Casella fueron pareja cuando eran jóvenes.

Marixa Balli se pronunció sobre su noviazgo con Beto Casella y reveló detalles impensados sobre la relación que mantuvieron cuando eran jóvenes. La panelista de televisión y empresaria contó datos sobre el comportamiento del conductor de Bendita en la intimidad.

"Es un tipo divino. Tiene carácter. En ese momento tenía pelo largo y era muy canchero. Es una persona muy divertida, amoroso, simpático, caballero", comenzó su descargo la dueña de la marca de indumentaria Xurama en LAM, el ciclo de América TV en el que se desempeña como panelista.

Ángel de Brito apeló a su espíritu punzante para indagar en el relato de Marixa. "¿Es medio degenerado? Me da muy sexual”, preguntó incisivo el periodista. Y la bailarina respondió: "Es amoroso. Era chico. Fue hace años luz. Pasó mucho tiempo".

"Yo estaba en el Colón y él tenía un fitito. Me venía a buscar con el auto al teatro. En esa época tenía pelo largo, era muy canchero. En Bendita hicimos una recreación en el fitito. No vamos a contar dónde nos conocimos. Él es un poco más grande que yo. Tenía pelo largo en esa época. La relación duró un tiempito. No quiero hablar mucho porque después la gente dice: ‘Pero esta mina de sus ex’", continuó su descargo la celebridad de los 90. Y sumó: "Fue un distanciamiento mutuo. Yo hacía mucha danza. Una bailarina en su plenitud, donde estás todo el día ensayando, no puede estar de joda. Más de una vez fui al Colón sin dormir y no rendía", sobre el momento en que la relación llegó a su fin.

Marixa Balli, sobre las exigencias en la danza clásica

“Es muy difícil triunfar en la danza. Y además todas están esperando que la primera se baje. Es muy complicado el ambiente clásico. Te pesan todos los días, tenías que mantener un peso... Era muy exigente", reveló Balli en respuesta a una consulta de Estefanía Berardi sobre su pasado como bailarina.

La revelación de Marixa Balli sobre Martín Bossi

Balli y Bossi fueron pareja en el pasado y la empresaria dio a conocer qué le molestaba del humorista. "La cachaca es el ritmo del amor. Baila muy bien y es muy ágil. Es divino, muy divertido. Pero me molestaba mucho hablar conmigo misma, me imitaba todo el tiempo. Me empezó a seguir caracterizado de Mauricio Macri, me causaba mucha gracia", reveló la expareja de Rodrigo Bueno.