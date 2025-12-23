Bervocich dio detalles sobre la comida "secreta" organizada por los "dueños de Argentina".

El periodista Alejandro Bercovich dedicó su editorial en C5N a desmenuzar los movimientos del círculo rojo y expuso la sólida alianza que existe entre el Gobierno y el poder económico real.

Según el análisis del conductor, a pesar de la recesión, "los dueños de la Argentina mantienen su apuesta" por el modelo libertario, al punto de que "bendicen el reseteo de la economía y la sumisión total a Donald Trump".

Para graficar este apoyo incondicional, Bercovich relató un evento que pasó casi desapercibido para la opinión pública pero que marca el pulso del poder. El periodista contó que esta sintonía "se vio esta semana que pasó en un ágape secreto que organizó la embajada de los Estados Unidos", un encuentro de alto nivel que fue "encabezado por el embajador Peter Lamelas".

Ministros y empresarios en la misma mesa

La cena no fue una reunión más, sino una demostración de fuerza y alineamiento. Según detalló Bercovich, el evento "reunió, además de a funcionarios muy importantes del Gobierno, como Federico Sturzenegger, como el propio Luis Caputo, como el canciller Pablo Quirno, a varios de los empresarios más importantes de la Argentina".

Finalmente, el conductor de La Ley de la Selva citó la fuente original de la información para dar contexto político a la velada. Explicó que "este encuentro que reveló Claudio Mardones en Perfil" es sintomático del clima de época, ya que "muestra hasta qué punto goza todavía de amplio consenso el esquema político y económico de Milei en el establishment".