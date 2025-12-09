Alejandro Bercovich humilló a Caputo en vivo y reveló lo que todos sospechaban

El periodista Alejandro Bercovich lanzó una fuerte advertencia sobre el plan económico que lleva adelante el Gobierno, poniendo el foco en la figura del ministro de Economía, Luis Caputo, y su tendencia a recurrir al endeudamiento como única herramienta de gestión.

En su editorial en Radio con Vos, Bercovich analizó la coyuntura financiera y fue categórico al definir el perfil del funcionario: "Caputo es adicto a la deuda". Para el conductor, la situación actual no es una sorpresa, sino la repetición de un ciclo conocido que ya mostró sus consecuencias en el pasado.

"Es un esquema que se muerde la cola. Se veía venir desde el principio, pero que ahora está sumando un ingrediente adicional", explicó el periodista, remarcando que la mecánica de endeudamiento es intrínseca a la gestión de Caputo.

Según el análisis de Bercovich, la falta de alternativas en la política económica del ministro es alarmante. "Lo único que sabe hacer es esto que está haciendo de vuelta", sentenció. En esa línea, recordó que el desenlace de estas políticas era previsible desde el momento de su designación: "Apenas llegó, apenas lo pusieron como ministro de Economía, debimos haber sabido que iba a terminar así".

La ayuda externa que recibió Caputo

El periodista también trazó un paralelismo con gestiones anteriores y el rol de los organismos internacionales y potencias extranjeras en el sostenimiento del modelo. "Él mismo podría haberse chocado contra la pared a 200 kilómetros por hora mucho antes si no lo hubiera rescatado primero el Fondo Monetario en abril y después el Tesoro de Estados Unidos en octubre", detalló, haciendo referencia a los salvatajes financieros que permitieron extender los plazos de su esquema. Finalmente, Bercovich advirtió que, aunque la estrategia es la misma, el contexto ha cambiado, volviendo el escenario más complejo. "Hoy tiene mucho menos margen de maniobra. Pero es lo único que saber hacer y lo está haciendo otra vez. Sí, otra vez Caputo", concluyó.