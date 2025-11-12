Bercovich habló de las "deudas secretas" que tomó Javier Milei.

Alejandro Bercovich realizó un editorial este martes 11 de noviembre en su programa de Radio con Vos, mediante la cual criticó severamente el "secretismo" con el que se manejan ciertas deudas tomadas en la gestión de Javier Milei, así como también certas decisiones que atañe al dinero de todos los argentinos.

"Nuestra moneda de reserva en oro son 6.733 millones de dólares al valor de agosto. Son esas 37 toneladas que hace más de un año volaron a Londres, yo les mostré fotos de los camioncitos blindados hacia Ezeiza. La Auditoría General de la Nación pidió formalmente explicaciones al Banco Central, a lo cual el Banco Central respondió que si las diera pondría en riesgo la seguridad y la estabilidad del sistema financiero", comentó como preambulo.

Alejandro Bercovich desnudó las diferentes "deudas secretas" del Gobierno

Donald Trump junto a Javier Milei.

"No podemos saber sobre el acuerdo comercial con los Estados Unidos; no podemos saber sobre el swap con el Tesoro; no podemos saber sobre estos préstamos de moneda del Fondo Monetario para el pago; no informan sobre el oro al exterior; no informan sobre el repo, el préstamo sindicado que le dieron varios bancos, entre ellos J.P. Morgan, el banco del cual vienen siete miembros del gabinete, quienes laburaron cada uno más de diez años", prosiguió.

"Todo un secreto en la bóveda. Toda deuda secreta", resumió en alusión a una "deuda que vamos a tener que pagar nosotros, pero que no nos explican cómo toman, del mismo modo que tomaron los más de 100 mil millones de dólares que engordó la deuda pública bien medida desde que asumieron Milei y Caputo".

"Es la gestión más opaca de la historia en términos económicos. No son ni el rey, ni el emperador, ni el tesorero del rey, ni el tesorero del emperador. Toda la guita que manejan es nuestra. Cuando se lo señalan, rápidamente ponen el grito en el cielo y dicen 'yo podría estar trabajando por diez veces esta guita en el sector privado'. La realidad es que en el sector privado hacian buena guita, pero no manejaban tanta. Manejaban la de un puñado de magnates que se las confiaban, me refiero a la consultora Anker, que hicieron muy buenos negacios gracias a Toto (Caputo), a Santiago Bausili y compañía", sumó.

"Pero ahora el que está haciendo negocio es el Tesoro de Estados Unidos, con la nuestra. Los que deberíamos estar haciendo negocios somos nosotros. O, por lo menos, si alguien está haciendolo con nosotros deberíamos saber por qué. Pero no, todo es un secreto en la bóveda. Va a seguir siéndolo mientras permitamos que así sea", concluyó.