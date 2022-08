Benjamín Vicuña se quebró en vivo en El Trece: "Me están matando"

Benjamín Vicuña rompió al aire en Socios del Espectáculo (El Trece) ante una pregunta que le tocó una fibra sensible.

Benjamín Vicuña rompió en llanto en vivo en Socios del Espectáculo (El Trece), programa en el que estuvo como invitado. Al hablar sobre la relación con sus cinco hijos, Benicio, Beltrán y Bautista (que comparte con "Pampita") y Magnolia y Amancio (con "La China" Suárez), el actor se emocionó hasta las lágrimas.

Si hay algo que destaca el perfil de Vicuña es su rol como padre. En reiteradas entrevistas habla sobre lo mucho que los ama y esta no fue la excepción. Rodrigo Lussich le pidió que hablara sobre cada uno por separado, y al hacerlo, no pudo contener la emoción.





"Tenemos ganas y nos quedemos quedar, sin ningún golpe bajo, con alguna reseña tuya de Benjamín papá", lo desafió el conductor, y comenzó a proyectar fotos de todos los niños en pantalla. "Amancio es un duende hermoso. Lo amo. No tengo mucho más que decir. Es el más chiquito, es alegría pura. Es un terremoto. Está en los famosos dos años que se lleva todo puesto. Es hermoso”, comenzó Vicuña.

Sobre Magnolia, expresó: "Magnolia, mi niña, es una chica desde que apareció en escena trajo toda la luz del mundo. E una niña muy especial, carismática, muy graciosa. Es la típica cosa que nos pasa a los padres, pero es como si ella viniera con un mensaje, si supiera cosas. Es muy especial”.

Fue al hablar sobre Beltrán cuando se quebró en llanto. “Mirá… Me están matando. Mi Beltrán, emm…”, expresó el actor chileno con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, y tuvo que tomar un vaso con agua para poder seguir hablando.

“Pasemos rápidamente por ellos porque tenemos sentimientos. Están Benicio y Bautista. Y por supuesto queremos mandarle un besos a las estrellas a Blanca”, enfatizó Lussich en referencia a "Blanquita", la hija fallecida de Benjamín y "Pampita".

"Es de la emoción del amor más profundo. Son lágrimas lindas. Son mi vida y me da impresión verlos acá, todos juntos... Son un montón. No existe la universidad de papás, trato de ser mi mejor versión. Es algo que reconozco que le dedico mucho tiempo y mucha reflexión, quizás por mi historia con mis padres. No sé si lo hago bien o mal, pero me ocupo”, destacó el actor.

Benjamín Vicuña reveló si le gustaría volver a ser padre

Por último, Vicuña contó una anécdota que vivió recientemente con una fanática, quien compartió en las redes una entrevista suya vieja de cuando tenía 20 años diciendo que le gustaría ser papá de seis hijos. Cuando le preguntaron si le gustaría volver a ser padre con Eli Sulichin, su pareja actual, dijo que no lo descarta: “Me entrego a la vida, tampoco vivo la vida loca como Ricky Martin, pero no me cierro a que la vida me sorprenda", cerró.