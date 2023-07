Benjamín Vicuña aclaró sus polémicos dichos sobre Pampita y contó lo que todos querían saber: "Estuve mal"

Benjamín Vicuña rompió el silencio tras su romántico discurso dedicado a Pampita en los Martín Fierro.

Benjamín Vicuña habló sobre su extraña declaración de amor hacia Pampita, su expareja, con quien comparte a sus tres hijos, Bautista, Benicio y Beltrán, durante la ceremonia de los Martín Fierro. En medio de su discurso, el actor chileno sorprendió a todos al decir que Argentina le había dado un gran amor. Inmediatamente, todas las miradas se dirigieron a Pampita, quien también estaba presente en la fiesta junto a su esposo actual, Roberto García Moritán.

Vicuña y Pampita terminaron su relación en diciembre de 2015, cuando la modelo encontró al actor dentro de un motorhome con "La China" Suárez. Si bien al día de hoy tienen una relación cordial por el bien de sus hijos, cada uno continuó con su camino. Por esta razón, la declaración de Vicuña despertó una gran incertidumbre y los rumores de reconciliación no tardaron en aparecer.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, había dicho Vicuña. Más tarde, fue interrogado al respecto en Cortá por Lozano (Telefe). “¿A qué te referiste con que Argentina te dio un gran amor?”, le preguntó Vicky Xipolitakis, panelista del programa.

“No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”, aclaró Benjamín. En este sentido, agregó: “Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio. Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, el amor...'. Quizás me equivoqué".

Vero Lozano, la conductora del programa, se mostró comprensiva y le dijo que se había entendido lo que quiso decir, pero Vicuña se mostró arrepentido. “No, pero justo... Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido”, sumó.

En tanto, explicó que se sentía "muy agradecido y orgulloso" de vivir en Argentina hace más de 15 años. "Tengo la suerte de que amo este país. Veo que ustedes son mucho más críticos con ustedes mismos y yo veo un país hermoso, generoso y lleno de talento”, concluyó.

