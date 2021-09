Bake Off: quién es la famosa twittera que participará en la nueva temporada

La nueva temporada de Bake Off se estrenará el lunes 13 de septiembre y ya se confirmó la presencia de una reconocida twittera.

Bake Off Argentina, el reality show de cocina de Telefe, estrenará su nueva temporada el próximo lunes 13 de septiembre. Esta vez, en el jurado estarán Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar, y será conducido por Paula Chaves. La producción reveló que habrán 14 participantes en total y una en particular llamó la atención de los usuarios de Twitter: Paula, una chica de 29 años y oriunda de Villa Luro, que además de ser pastelera amateur es famosa en la red social.

Su nombre de usuario es @xpawsi y tiene más de 6 mil seguidores, además de una cuenta de Instagram dedicada a su emprendimiento de pastelería, Dosmilcinco Torta y Cupcakes. En el perfil, aparece una gran cantidad de tortas inspiradas en personajes icónicos de dibujos animados, películas, series y videojuegos, como Start Wars, Roblox, Harry Potter y Pokemon.

Después de que Bake Off filtrara su nombre entre la lista de participantes, Paula confirmó la noticia con sus seguidores de Twitter: “Chicos banquen que no se si puedo confirmar (?) tengo que hablar con mis abogados. Pero si, nos vemos el 13 y vayan siguiendo mi canal de Twitch que se vienen cositas”, publicó. Al rato, agregó un pedido para su público: “Twitter Argentina, quiero que sepan que su diversión es a costa de mi salud mental, los quiero”.

Meses atrás, la participante de Bake Off había anunciado en la plataforma: “Ya completé el formulario y subí mi video para #BakeOffArgentina @CocinaTelefe haciendo esta torta. Ahora a cruzar los dedos y esperar que todo el aguante que me dieron me acompañe. Gracias”. Junto con el mensaje, Paula adjuntó una foto de la torta que hizo para la ocasión: una nave espacio-temporal de color azul, llamada tardis, que aparece en la serie británica Doctor Who. Rápidamente, el tweet se volvió viral y superó los 3 millones de likes.

Telefe cambió las condiciones de inscripción para Bake Off 2021, tras su escándalo con Samanta

Samanta Casias, participante de Bake Off 2020, estuvo en el ojo de todos los seguidores del show después del incidente que protagonizó y que acabó por dejarla descalificada: mintió con que cumplía con la condición principal, ser una pastelera amateur, mientras ya era una profesional y hasta tenía su propio emprendimiento de tortas, el cual había sido publicitado por televisión.

Por otro lado, también se filtró que tiene una causa por homicidio culposo, por haber atropellado a un hombre en 2017. Por este motivo, la producción de Bake Off Argentina decidió que, además de requerir una declaración jurada para cada participante, deberán responder dos preguntas sin excepciones: si alguna vez estuvieron en algún programa de televisión y si tienen alguna condena criminal.