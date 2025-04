Baby Etchecopar se pudrió de Yuyito González y confirmó un secreto a voces: "Que me haga juicio"

Baby Etchecopar no tuvo pelos en la lengua y soltó toda la verdad sobre Yuyito González.

Baby Etchecopar lanzó munición pesada contra Amalia Yuyito González, la pareja del presidente Javier Milei. El conductor de A24 se cansó y confirmó un secreto a voces que tiene que ver con la vida profesional de la conductora de Ciudad Magazine: "Que me haga juicio".

Enojado por el contenido del programa Empezar el día, conducido por Yuyito González, Baby Etchecopar exclamó: "Prefiero que la señora Yuyo me haga juicio, a que su pareja me haga echar del canal”. Acto seguido, dio detalles de las situaciones que no le gustan del envío televisivo que lidera la novia del Presidente.

“Si usted no quiere que la critiquen, no se haga criticar, no haga lo de los muñecos”, añadió Baby Etchecopar, y sentenció: "Me parece horrible el programa y el rating lo dice, es cero. Señora, no haga televisión, vaya al gimnasio. Me parece una pedorrada, me parece un programa viejo de cable”.

Baby Etchecopar se hartó del gobierno de Javier Milei: "Es una vergüenza"

Baby Etchecopar, conocido por su estilo directo y sin filtro, volvió a ser el centro de atención en los medios, esta vez por sus polémicas declaraciones en Almorzando con Juana, el programa de Juana Viale en Canal Trece. El periodista y conductor, siempre dispuesto a hablar sin rodeos, dejó a todos sorprendidos con su opinión sobre la realidad política y social de Argentina.

El detonante de sus fuertes palabras fue la reciente marcha en defensa de los jubilados, que provocó un gran escándalo. Etchecopar no se anduvo con rodeos y lanzó una dura crítica: "Es una vergüenza. Cuando vas a otros países, la policía no reprime. La policía es policía nada más. Si vas a Barcelona, por ejemplo, vas a ver que son bravos. Pero son policías. Pero acá cuando la policía reprime son los hijos de Videla'. Todo está mal", expresó, apuntando directamente a la respuesta de las autoridades frente a las protestas.

Además, el conductor de Basta Baby en A24 no dudó en cuestionar la gestión del gobierno, reconociendo que, aunque lo había votado, no está conforme con lo que sucede en el país. "El gobierno no está a la altura de las circunstancias con los reclamos de la gente. Yo lo voté y no estoy feliz. No me gusta lo que está pasando", comentó. A pesar de sus críticas, Etchecopar remarcó la importancia de apoyar al gobierno actual: "Creo que merece que lo apoyemos, porque no hay vuelta atrás. Venimos de 20 años de delincuencia y saqueo, ojalá empiecen los juicios rápidos y los que nos robaron la Argentina vayan presos". Sin embargo, también hizo un llamado a no cegarse solo en ese aspecto, pidiendo una visión más amplia del panorama.