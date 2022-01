Arde El Trece: la fuerte jugada de Adrián Suar contra Marcelo Tinelli

Adrián Suar realizó una polémica estrategia en El Trece que complica a Marcelo Tinelli de cara al 2022.

Tras un 2021 con varios disgustos, Adrián Suar y Marcelo Tinelli vuelven a protagonizar un nuevo capítulo con polémica, en el inicio del 2022, y El Trece está que arde. En las últimas horas, se conocieron detalles de la jugada del productor que complica al famoso conductor de ShowMatch, programa que está en duda de cara a lo que viene.

El conflicto nació el año pasado, tiempos en los que La Academia de ShowMatch no pudo cumplir con las expectativas del canal perteneciente a Grupo Clarín. El rating del mismo fue bajo y no pudo hacerle competencia a las programaciones que propuso Telefe: Bake Off, MasterChef Celebrity y diversas telenovelas. Frente a esto, Suar tomó una fuerte decisión que perjudica a Tinelli.

¿Cuál es la estrategia de Adrián Suar contra Marcelo Tinelli? En principio, la idea es "freezar" la continuidad del conductor hasta junio de 2022. Esto quiere decir que su futuro es una verdadera incógnita y que aún no se sabe si ShowMatch seguirá en la pantalla de El Trece. Así lo aseguraron en el diario La Nación.

Marcelo Tinelli y Adrián Suar llevan una relación con idas y vueltas.

"Aún no está claro si el conductor volverá con ShowMatch o generará un nuevo formato, luego de una temporada en la que el concurso artístico mostró cierta fatiga que redundó en un bajo rating", indicaron en dicho medio. Frente a la falta de definición por parte de Suar y otras autoridades del canal, las diferencias crecen entre "El Chueco" y "El Cabezón".

El bajo rating de ShowMatch por El Trece en 2021

A lo largo de la temporada del 2021, ShowMatch cayó permanentemente en cuanto a la audiencia a manos de varios programas que fueron emitidos por Telefe. Mientras el ciclo conducido por el conductor en El Trece promedió los 10 puntos y su techo tocó los 16 -muy lejos de lo esperado-, a veces lo duplicaron los productos con los que luchó frente a frente, como por ejemplo, Bake Off, MasterChef y Doctor Milagro, entre otros.

Los estrenos de El Trece para el 2022

En principio, en cuanto a los comienzos, el envío que reemplazará al ShowMatch de lunes a viernes de 23.30 a 0.45 horas será El Juego de la Oca, con Joaquín "Pollo" Álvarez y "Dani La Chepi" como conductores. Además, ya arrancó Hogar, dulce hogar; envío conducido por Eugenia Tobal. El mismo se trata de un reality show en el que los concursantes demostrarán sus distintas habilidades manuales relacionadas con la construcción y el diseño, y se puede ver en vivo de lunes a viernes, desde las 15.45 horas.