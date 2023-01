Araceli González rompió el silencio sobre la salud de Fabián Mazzei: "Casi se mata"

La actriz dialogó con Ángel de Brito en LAM y reveló detalles de la salud de su marido.

A siete meses del grave accidente doméstico que sufrió Fabián Mazzei, Araceli González habló de la salud de su marido. "Está mucho mejor. Fue un año que me dio grandes satisfacciones, pero también un gran susto, porque casi se mata, no fue una pavada", señaló la actriz en un móvil con LAM (América TV).

El actor se había subido al techo de su casa para rescatar a su gata y al ver que había hojas, intentó sacarlas. Sin embargo, perdió el equilibro y cayó con todo su peso en una de sus piernas, motivo por el que se fracturó el hueso calcáneo y pasó tres meses en silla de ruedas. "Se cayó de 4 metros, del techo más alto de mi casa a la terraza", recordó Araceli y reveló que le pidió ayuda a Verónica Lozano, quien también sufrió un grave accidente el verano pasado.

"Fue una época demasiado dura, se recuperó bastante bien, está perfecto. Le habían ofrecido hacer teatro y no pudo. Estuvo tres meses y medio en silla de ruedas, después estuvo con muletas, después la bota, y ahora hace unos dos o tres meses que se para sobre sus dos pies", detalló la mamá de Florencia Torrente y Toto Kirzner.

Por otra parte, la actriz contó cómo vivió la pandemia. "Con mi pareja me fue genial y fue fundamental porque muchos se terminaron separando. Pero además, trabajé mucho en la pandemia con mi tiendo online y haciendo workshop para construir a las personas en este momento tan difícil, con psicólogas, no solo en la Argentina, sino con gente de todo el mundo", explico.

Por otra parte, sufrió grandes pérdidas, como la de su suegra y de su tío, a raíz del Covid-19. "A raíz del caso de mi tío nos contagiamos todos. En ese momento no había vacunas, o había y no estaban dando. Fue un momento muy difícil de transitar", contó con pesar y destacó que en todo momento estuvo acompañada por sus hijos.

*Con información de NA