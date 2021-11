Ángela Lerena fulminó a Yanina Latorre: "Violeta y feliz"

Luego de que Yanina Latorre la criticara por el look elegido para los Martín Fierro, Ángela Lerena le respondió y la destrozó en las redes sociales.

Después de que Yanina Latorre destrozara en vivo a Ángela Lerena en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) por el vestido violeta elegido para la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro de la televisión de cable, llegó la fulminante respuesta de la periodista deportiva y docente que trabaja en TNT Sports y en la TV Pública.

A través de su cuenta oficial de Twitter (@Angelalerena), la comunicadora apuntó contra la esposa de Diego Latorre y, aunque no la mencionó, la liquidó mediante su reacción y la dejó muy mal parada.

La respuesta de Ángela Lerena a Yanina Latorre por su look en los Martín Fierro: "Violeta y feliz"

Durante el mediodía del miércoles 11 de noviembre de 2021, la periodista deportiva se descargó con un par de emojis de por medio: "Me contó mi vecino (?) sobre la polémica (!) en torno a mi vestido. No está bueno naturalizar que sólo las modelos pueden innovar con formas y colores".

Y remató: "¿Si pesás más de 50 tenés que vestirte de negro? Ese estereotipo también lo desafiamos. Violeta y feliz, venceremos". Además, cuando un usuario le contestó a ese tuit respaldándola, Lerena le comentó: "No tenemos nada que perder, excepto nuestras cadenas estéticas".

Yanina Latorre destrozó a Ángela Lerena por su look en los Martín Fierro: "Ameba"

En la emisión del miércoles del programa de televisión que comanda Ángel de Brito, tanto él como sus "Angelitas" emitían un informe acerca de la vestimenta que habían elegido los famosos para la fiesta de entrega de los trofeos, para la cual la comunicadora estuvo ternada por su labor deportiva en TNT Gol Fem, aunque finalmente no se pudo quedar con la estatuilla que ganó Alejandro Fantino.

Cuando ya habían pasado varios famosos en el video y le tocó a la periodista deportiva, Latorre la destrozó con una frase denigrante e impresentable: "¡Ella se vistió de ameba! Jajaja. Horrible el vestido. Es que a veces se quieren hacer las modernas y no son modelos... Parece un espermatozoide lila".

La broma de Ángela Lerena en su Instagram tras perder el Martín Fierro.

Además, sus compañeros en el piso de la señal del Grupo Clarín fueron cómplices, ya que Pía Shaw, Maite Peñoñori, Andrea Taboada, Mariana Brey y Cinthia Fernández se reían mientras "Yani" hablaba y hasta parecía gozar de la situación y de la burla en cuestión.

En tanto, De Brito comentó: "No, este, discúlpenme... Este es de los vestidos más feos. No sé si una ameba, pero no la favorecía. Ella dijo que se sentía incómoda porque no estaba acostumbrada a ir a este tipo de fiestas". En tanto, por lo bajo, se escuchaban las opiniones del resto de las panelistas, que acotaron cosas como "esas ondulaciones...", "cortina de spa" y otros dichos desagradables.