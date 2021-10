Ángela Lerena y el presente del fútbol argentino: "Hay que proteger la materia prima de nuestro juego"

Ángela Lerena habló en exclusiva con El Destape sobre el presente del fútbol masculino y femenino en nuestro país luego de disertar en la Expo Fútbol de Avellaneda sobre el periodismo y los medios de comunicación.

En el Parque Municipal Multipropósito La Estación de Avellaneda se desarrolló la primera jornada de la Expo Fútbol. Hasta el domingo 10 se llevaron a cabo distintas actividades en el marco de la "Fiesta de la Capital Nacional del Fútbol". La periodista Ángela Lerena, como referente del periodismo deportivo en nuestro país, brindó una de las charlas del día y luego habló en exclusiva con El Destape.

Acompañada de dos colegas, la comentarista y docente en la Universidad de La Plata Viviana Vila, y la conductora Alejandra Martínez disertaron sobre "Las periodistas y los medios de comunicación deportiva". En el lugar estaban presentes el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Jorge Ferraresi, la Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Avellaneda Magdalena Sierra y el actual intendente del Partido, Alejo Chornobroff.

Luego de responder preguntas del público, la primera mujer en cubrir campo de juego en las transmisiones de los partidos televisados dialogó con El Destape, contó el motivo de su presencia en el evento y opinó sobre el presente del fútbol en todos sus ámbitos sin guardarse nada. Además habló del regreso del público a las canchas y la esperada vuelta de los visitantes.

Ángela Lerena, en diálogo con El Destape:

El crecimiento del fútbol femenino

"Me parece muy vistoso. Los que dicen que no es vistoso no miran fútbol femenino y tampoco mucho fútbol masculino, que tiene partidos que tampoco son muy vistosos. El fútbol femenino tiene algunos problemas de base que tienen que ver con que se profesionalizó 89 años después que el masculino que tiene casi 90 años de ventaja y en algunas cuestiones técnicas se nota pero se está revirtiendo rápido porque lo que hay es potrero".

"El mismo talento que tienen los varones lo tienen las mujeres. Sólo falta pulirlo un poco y ahora que los clubes están trabajando más seriamente se está viendo con mucha claridad lo bien que juegan las mujeres a la pelota. Después hay partidos más aburridos o más divertidos como en cualquier deporte pero en general disfruto mucho de ver fútbol femenino".

Aspectos a mejorar en el fútbol femenino

"Sería bueno que las futbolistas cobraran todas porque muchas tienen que trabajar de otra cosa. Que cobraran lo suficiente para poder vivir del fútbol. Que hubiera inferiores desarrolladas para que cuando lleguen a primera ya sepan cuestiones tácticas, técnicas y físicas como alimentarse o como cuidar su cuerpo que ya esté más trabajado el tema psicológico para que puedan aguantar la presión de patear un penal".

"Todo lo que los varones viven desde los 4, 5 o 6 años y cuando llegan a primera ya lo tienen, ellas lo aprenden en primera división y eso es lo que hace que muchas veces esté un poco retrasado con respecto al fútbol masculino. Falta que sea más federal. En primera hay un sólo equipo que es del interior que es Rosario Central. Hay muchas mujeres que juegan, tienen que venir a Buenos Aires como las cordobesas o tucumanas, y eso está mal".

"Debería poder estar equipos como Talleres y Belgrano de Córdoba en primera división, Atlético y San Martín de Tucumán, Newell's que también falta y cualquier equipo que logre clasificarse debería poder llegar a primera. Pero hoy solamente son equipos de la Provincia de Buenos Aires y eso hay que federalizarlo".

El fútbol masculino

"Sufre un problema económico severo. Los jugadores ganan más plata en la segunda división chilena que en la primera división argentina por eso hay una emigración muy grande a países de la región. Hay jugadores que por cuestiones de la fuerza que tiene la moneda les conviene más irse a jugar afuera y esto hace que haya una sangría constante de talentos. Más la sangría histórica que tenemos de que los clubes europeos, ahora se sumó Estados Unidos y Brasil que está muy fuerte se llevan a nuestras figuras".

"La verdad que en algún momento habría que ver de qué manera se puede proteger un poco la materia prima de nuestro juego que también son seres humanos que son los jugadores y permitirles un desarrollo más profundo en nuestro país para que no perdamos tantos jugadores. Aún en estas condiciones se están viendo muchos juveniles con mucho talento".

"Esta situación está permitiendo que se desarrollen mucho los juveniles y eso es lindo. De ver el Superclásico el otro día en el campo de juego, la gente de Boca terminó pidiendo a los pibes. La rompió Julián Álvarez, Santiago Simón. Está bueno que de a poco los juveniles se vayan sumando a la primera división y que lo hagan con tanta calidad. Veo un fútbol masculino algo pobre en algunos conceptos pero a su vez desarrollando mucho a los pibes cosa que también está bueno".

El fútbol de ascenso

"Estoy al tanto, no lo sigo tan de cerca. Pero ahí, al igual que en el femenino, se da una situación que todavía tiene menos recursos y sufre más la violencia, más la ausencia de figuras pero siempre están los hinchas en todas las categorías que son los que sostienen el negocio y en ese sentido estoy muy contenta que de a poco estén volviendo".

El regreso del público

"Está buenísimo, ya era hora. La verdad que las canchas vacías parecen muertas y con hinchas hay vida. Es muy lindo y estoy muy feliz. Espero que podamos evitar que vuelva la violencia y que podamos lograr que vuelvan los visitantes, que también es una deuda que tiene el fútbol con nosotros que vamos a las canchas todos los fines de semana y queremos ver visitantes también".