Ángel de Brito explotó contra Jorge Rial: "Estuvo pésimo"

Ángel de Brito mostró todo su enojo con Jorge Rial por una actitud que tomó el conductor de Argenzuela de cara a su debut en C5N.

Ángel de Brito disparó con todo contra Jorge Rial pese al período de paz que venían atravesando en el último tiempo. "Estuvo muy mal que no me llamó", le reclamó el conductor de LAM en vivo a su colega tras conocer un movimiento que hizo Rial en los últimos días que no le gustó nada.

Después de muchos años de rivalidad y competencia, el alejamiento del mundo de los espectáculos por parte de Jorge Rial generó que su relación con Ángel de Brito se apaciguara. Una serie de intercambios públicos en redes sociales y en LAM mismo dejaron en evidencia que el vínculo entre dos de los conductores más importantes de la televisión había cambiado. Pero en las últimas horas, esto parece haberse modificado nuevamente.

Es que Jorge Rial está terminando de armar su equipo para el debut de Argenzuela en C5N, que será el próximo 4 de julio, y sorprendió a todos al intentar incorporar a una periodista de espectáculos que no para de crecer. "A Jorge le dije: 'A Ángel no lo dejaría' y él me dijo que no quería que deje LAM, por eso me llama también. Le dije gracias por darme trabajo, pero de acá no me voy", contó Estefanía Berardi cuando se trató el tema en el ciclo de América que conduce De Brito.

Rápido de reflejos, el conductor de LAM intervino con una reflexión filosa: "Rial está logrando lo que quiere, que nos peleemos todos por vos. Mirá que ni Carmen (Barbieri) ni yo le tenemos miedo, estás en medio de la guerra. No te la vas a sacar barata". En ese sentido, De Brito también le dejó una fuerte advertencia a Estefanía Berardi, que comenzó su labor como panelista de espectáculos acompañando a Carmen Barbieri en Mañanísima, aunque también con Rial como destinatario.

"Si te querés ir con Rial andá tranquila, traemos a Romina Pereiro", disparó el ex-La Academia, en alusión a la expareja del conductor de Argenzuela. Además, le explicó que en caso de irse a Argenzuela, no tendrá lugar en LAM: "Yo no te compartiría con él, con otros sí". "Estuvo muy mal que no me llamó para decirme que me quiere robar una angelita. Estuvo pésimo", cerró Ángel de Brito, dejándole un duro mensaje a Jorge Rial.

El mensaje de Rial para sus reemplazantes en Sobredosis de TV

Hace un tiempo se supo que Jorge Rial y Elizabeth "La Negra" Vernaci habían tenido un fuerte cruce en persona cuando el conductor fue elegido para estar al frente de Sobredosis de TV luego del paso de la humorista por el ciclo de C5N. Lejos de esa situación, Rial compartió la noticia de que Vernaci y Juan Di Natale volverán a conducir el programa de informes de la televisión argentina y se mostró muy contento con esta decisión. "La van a romper, como siempre", auguró Jorge Rial en sus redes sociales.