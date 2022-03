Ángel de Brito destruyó a Viviana Canosa tras sus críticas: "Está desvariando"

Viviana Canosa había fulminado a Ángel de Brito en A24, pero el conductor de LAM no se la dejó pasar y la destrozó por Twitter.

La fuerte pelea mediática entre Ángel de Brito y Viviana Canosa sorprende no solamente porque tienen posiciones políticas similares y antikirchneristas como parte del Grupo América, sino porque además fueron compañeros en Los Profesionales de Siempre (El Nueve).

Sin embargo, la feroz disputa comenzó cuando la conductora de Viviana con Vos (A24, América 24) destrozó a su colega y a LAM (América TV) durante un informe en uno de los últimos programas. A partir de allí, él no se la perdonó, le contestó por Twitter (@AngeldebritoOk) y aseguró que ella "está desvariando".

Ángel de Brito vs. Viviana Canosa: "Es igual que Rial"

Luego de las polémicas palabras de "Vivi" hacia "Angelito", el ex El Trece se hartó de sus amenazas al aire y escribió en Twitter: "Metete, Viviana. ¿Creen que pueden 'apurar' a alguien con la sexualidad?".

En tanto, en otras contestaciones a algunos tuits de sus seguidores, De Brito comparó a Canosa con un excompañero con el que también terminó distanciada. "Es igual que (Jorge) Rial. ¡Esta mujer está desvariando! ¡Que diga o invente lo que quiera!".

Ángel de Brito despedazó a Viviana Canosa en Twitter.

Además, el periodista de 45 años definió a la conductora como "la tía que habla sin escuchar jajajaja" porque "habla por hablar. Sin escuchar. Hoy quedó demostrado".

Para burlarse aún más de Canosa, el conductor de LAM adjuntó una captura de pantalla de cuando la presentadora fue al estudio para una emisión de 6-7-8, aquel programa kirchnerista que salía por la TV Pública. "No escucha porque esta escuchando la cucaracha jajajajajaj", posteó Ángel para insinuar que la posición política actual de la periodista no coincide con la de hace algunos años y que simplemente decía al aire lo que le mandaban a decir.

Qué dijo Viviana Canosa sobre Ángel de Brito y LAM

Según "Vivi", en el ciclo de América TV se dedicaron a atacarla permanentemente con informes y opiniones acerca de su persona que le cayeron muy mal. Entonces, en uno de sus últimos envíos, la periodista arrancó con todo y expresó: "De Brito... Los conozco de chiquititos. Y no hablo sólo de la sexualidad, porque en ese tema no me voy a meter. Hagan de su culo un pito. Con el tema sexual no me voy a meter porque es caer muy bajo y no voy a pegar debajo del cinturón, pero ustedes me pegan todo el tiempo".

"Los conozco mucho a todos y nunca los cagué, chicos. Les presté plata, confiaron en mí... Tienen tan poca memoria todos. Laburé con todos. Pero les gusta pegarle a una mina", remarcó la conductora de A24 en su violenta editorial dedicada no solamente a Ángel sino también a Bautista "Beto" Casella, Lorena Maciel y Mariano Chihade, la cabeza de la productora Mandarina. "Estamos en el mismo grupo y ni siquiera respetan eso", profundizó.

Viviana Canosa irá a la Justicia contra Ángel de Brito

Por si fuese poco, su abogado y panelista Juan Manuel Dragani se sumó al descargo y aseguró que este jueves 17 de marzo iniciarían las acciones legales contra todos los mencionados por la presentadora, ya que sí ha existido "un ataque sistemático" en su contra en el que "también hay calumnias, injurias y difamación". "El límite es el delito. Hay un plan claro dispuesto para la difamación", concluyó el doctor.