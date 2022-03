Viviana Canosa amenazó a Beto Casella: "Me agotaron"

Viviana Canosa lanzó una fuerte amenaza contra Beto Casella y el programa Bendita. El violento comentario de la conductora de A24 que causó revuelo en la TV.

Viviana Canosa volvió a protagonizar un momento sumamente violento en la pantalla de A24. La verborrágica conductora lanzó fuertes amenazas contra Beto Casella y Bendita, el programa que conduce por El Nueve, con un editorial cargado de bronca también contra otros famosos de la TV argentina.

En primera instancia, Canosa cargó contra el dueño de la productora Mandarina, quien casualmente es el esposo de Mariana Fabbiani: "Mariano Chihade, mañana (NdeR: por hoy) voy a hablar de vos. Sé que estás en este grupo periodístico, pero ¿sabés qué? Hablás todos los días de mí en tu programa". Y lo acusó de tener al conductor de LAM cuestionándola en América TV: "Pero si tenés a (Ángel) de Brito como el que te soba el no sé qué cosa, yo mañana me preocupo de todo ese programa".

Asimismo, y como si fuera poco, Canosa disparó contra el presentador de Bendita, donde suelen realizar informes por sus comentarios machistas, misóginos y cargados de violencia. Con una fuerte amenaza, lanzó: "Me voy a ocupar de Beto Casella, de todos... mi abogado... ¿podés mandar carta documento para que la corten?". En tanto, indicó: "Yo les doy rating, les doy rating... pero yo soy una persona que tiene familia y ustedes me agotaron porque son todos una manga de cagones que responden a los kirchneristas. Si lo hicieran como yo, que me corre sangre en las venas y veo a este país que se hace mierda y se choca... a ustedes no les importa nada de todo eso, a ustedes les importa sólo les importa ésta (NdeR: haciendo un gesto en referencia al dinero)".

Viviana Canosa estalló de furia y cargó contra Beto Casella.

La dura advertencia de Canosa contra Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani a quien vinculó con Mauricio Macri

Finalmente, Canosa dio a entender que Mariano Chihade tuvo vínculos ilícitos con Mauricio Macri para poder crecer en la TV argentina: "Mañana...Chihade, les pido por favor que no me digan que no puedo hablar de él. Desde que empezó el programa de este pibe (NdeR: por Ángel de Brito), no paran de hablar de mí. Años, años y años... un día dije algo de él y llamó para llorarle al canal. Estos son los machos que tenemos en la tele como en la política. Te hiciste rico con el Gobierno de Macri, Mariano Chihade, vos y tu mujer Mariana Fabbiani. ¿Cómo es que viven de un programa de televisión? Yo no puedo vivir como lo hacen ustedes con este laburo como con cualquier otro".

"Vamos a hablar de Chihade, de tu relación con Mauricio Macri y de cómo hiciste la fortuna que hiciste, de cómo es que tenés la productora (NdeR: Mandarina) que tenés, aunque labures para este grupo periodístico porque vos te metés conmigo como si mi vida te importara", profundizó la conductora, a puro enojo.

En tanto, la presentadora de A24 se quejó de que los medios la señalen como una periodista conflictiva: "'Viviana Canosa se pelea con todo el mundo'. No me peleo con todo el mundo, chicos. Ustedes no se dan cuenta de que no tienen empatía con nadie? Yo defiendo mis ideales y mis convicciones. Como ustedes no las tienen, les joden las mías. Pongan huevos y hablen, hagan... y no me jodan más. Mañana (NdeR: por este jueves) me ocupo de todos". Y volvió a atacar a Chihade por su relación con Macri: "Este es el marido de Mariana Fabbiani, valijero de Mauricio Macri. Vamos a decirlo. Ya que él quiere pelear, vamos a pelear... es valijero de Mauricio Macri. Mirá, Mariano Chihade, sos valijero de Mauricio Macri. Lo lamento, Doctor (NdeR: en referencia a su abogado), defiéndame y lléveme a la Justicia, que me voy a sentar y la voy a contar".