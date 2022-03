Ángel de Brito recordó su reunión con Mauricio Macri: "Un escándalo"

Ángel de Brito admitió que se encontró con Mauricio Macri en la previa a las elecciones presidenciales de 2015 y describió a aquel momento como "un escándalo".

Ángel de Brito recordó en una entrevista su visita a Mauricio Macri cuando todavía era el presidente y dio detalles de aquel encuentro que generó mucha polémica en su momento.

El conductor de LAM (América TV) fue muy sincero durante la conversación con la periodista Fernanda Iglesias para el portal online Seúl y se refirió a aquella reunión con el líder del PRO. Incluso, admitió que lo votó dos veces para jefe de Estado y que su gestión al mando del país entre 2015 y 2019 no lo convenció.

La intimidad de la reunión de Macri con Ángel de Brito

Con relación a los detalles puntuales de ese encuentro, "Angelito" respondió: "¡Ni sabía Macri a quiénes llamó! dijo: ´tráiganme un par, a alguien del medio´. Yo a Mauricio y a su mujer (Juliana Awada) los conocía de cuando venían a El Diario de Mariana (El Trece), como venía (Sergio) Massa con Malena (Galmarini) y (Daniel) Scioli con (Karina) Rabolini. Hicimos toda la cobertura de la campaña de 2015".

Puntualmente sobre esa anécdota, el líder de LAM recordó que "se sentó Mauricio y empezó a hablar de lo que él quería", y agregó: "Después hicimos un par de preguntas. La verdad, estuvo muy amable, nos contestó todo, era un grupo muy ecléctico... Tampoco nos llevábamos tan bien entre nosotros. Estaban (Carlos) Monti, (Susana) Roccasalvo, (Luis) Ventura, (Adrián) Pallares, Mariana Brey…".

Incluso, De Brito admitió que hasta se animaron a darle consejos al expresidente, a quien le dijeron en Olivos "que comunicaba mal las cosas" y "que no se entendía lo que hablaba". "Se lo tomó muy bien, eso me sorprendió. Yo esperaba un tipo más soberbio, más frío, y la verdad es que nos escuchó. Quizás se fue de ahí y le salió por la otra oreja lo que le dijimos, pero en el momento estaba atentísimo, como ante la verdad revelada", amplió "Angelito".

Además de haberle pregunto "por la actualidad" porque le "parecía más entretenido para usar en los programas", el presentador dijo: "De hecho di la primicia de que iba por la reelección... ¡Un primición! Conté dos cosas de esa reunión: lo de la reelección y que le decía ´ventajita´ a Massa".

Ángel de Brito admitió que votó dos veces a Macri para Presidente

"Yo voté a Macri las dos veces (en 2015 y en 2019) porque era eso o lo otro (el peronismo)", se sinceró De Brito. Consultado acerca de qué sintió cuando su favorito perdió contra Alberto Fernández en 2019, contestó que no le causó "nada" esa derrota y lo explicó: "A mí no se me va la vida por quién gobierna. Obviamente prefiero que gobierne el que me gusta, pero no me pasó nunca".

"Pero Macri ganó la primera vez", le recordó Iglesias, a lo que Ángel reaccionó para terminar: "Sí, pero no es que me encantó su gobierno tampoco, no fue la panacea".

Las definiciones políticas de Ángel de Brito

El comunicador de 45 años comenzó: "En política nunca tuve repercusiones negativas. Positivas tampoco, eh. Yo hablo desde la honestidad, no tengo sponsor, no tengo sobre, no tengo vínculos con los políticos más que el social, de conocerlos porque vinieron a algún programa".

"En El Diario de Mariana (El Trece), por ejemplo, estuve con todos los que eran presidenciables en ese momento", recordó, al tiempo que recalcó que también estaban "los que querían ser gobernadores". "Entonces tenés un cierto vínculo, pero no es que los llamo o que tengo sus teléfonos", aclaró.

La reunión de Mauricio Macri con algunos periodistas cuando aún era Presidente.

Con respecto a su posición notoriamente macrista, Ángel de Brito repasó: "Cuando trabajé en Intratables (América TV), hace diez años, decía puntualmente lo que pensaba de las cuestiones políticas también. Siempre fui bocón, opinador, siempre me gustó".

Consultado acerca de su ideología puntualmente, "Angelito" reconoció: "Yo me siento no kirchnerista, no peronista. Pero dialogo con toda esa gente, no es que estoy cerrado, no los veo como el enemigo. Pensamos muy distinto, no comparto nada y bueno, listo. Pero comemos asado, compartimos la misma vida que antes porque nos conocemos de antes de tener una posición muy tomada".

En la misma dirección, De Brito opinó que "Alberto (Fernández) habla con todo el mundo, es muy comunicativo", y añadió: "Pero bueno, siempre me importó poco, la verdad, ese tipo de cuestiones. No les doy trascendencia, que piensen lo que quieran. Yo sé quién soy, mis colegas saben quién soy, con mis virtudes y con mis defectos".

El periodista aseguró que "el público te ve, te escucha, te sigue en las redes y se da cuenta de quién es un mercenario, quién está ensobrado, quién es un loco, quién hace show o quién trata de ser lo más honesto posible". "Me refiero a cuando uno está en un medio, que tiene ciertas restricciones... Porque no es lo mismo un vivo de Instagram que estar hablando en la tele", insistió.

"Siempre tuve buena comunicación con los políticos, me siguen mucho y me dicen de todo", aseveró el conductor. Además, recordó: "Por trabajar en El Trece me dijeron ´te paga Macri´, por ejemplo. Y a Macri lo vi cinco veces... Cuando fuimos con todos los periodistas de espectáculos a la Quinta de Olivos fue un escándalo".

Sin embargo, resaltó que esa oportunidad no fue la primera ni la última que ello ocurrió, ya que según él "después todos los periodistas de actualidad iban todos los viernes a la Casa Rosada o se juntaban a rockear en una quinta. Lo hizo el presidente Macri, lo hizo (Carlos) Menem, (Néstor) Kirchner y la señora (Cristina Fernández de Kirchner) también lo hizo. Es habitual en la política".