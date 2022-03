Explosiva denuncia de Ángel de Brito contra El Trece: "Hubo destratos"

Tras su escandalosa salida de El Trece, Ángel de Brito brindó un brutal testimonio contra las autoridades del canal. Qué fue lo que denunció el conductor de LAM.

Pese a que su salida de El Trece se dio a fines de 2021, Ángel de Brito no puede quitarse de la cabeza la forma en la que se terminó LAM (Los Ángeles de la Mañana). De hecho, en una entrevista que brindó en las últimas horas, hizo una explosiva denuncia contra los miembros del canal del Grupo Clarín.

En varias oportunidades, el conductor que se mudó a América TV contó que en El Trece hicieron todo lo posible para no dejarlo trabajar en otro canal. Y en la nota que le brindó a Seúl, lo ratificó: "Ellos (NdeR: por El Trece) no querían que haga LAM en otro canal, en el mismo horario". Y hasta hubo un conflicto legal en el medio: "Hubo carta documento, cuestiones judiciales… Hubo de las otras cuestiones también. Hubo de todo para que LAM no vuelva, pero volvió".

¿A qué se refirió De Brito con "otras cuestiones"? "No en carta documento. Digamos, habladas", sostuvo el presentador, sin dar demasiadas especificaciones al respecto y dando a entender que hubo muchas presiones por parte de los directivos de El Trece.

Ángel de Brito, conductor de LAM por América TV, destrozó a El Trece.

Por qué Ángel de Brito se fue de El Trece: cuáles fueron los conflictos

El conductor, quien actualmente trabaja junto a las panelistas Yanina Latorre, Ana Rosenfeld, Nazarena Vélez, Estefi Berardi y Pía Shaw, dio una serie de razones por las cuales se fue de El Trece: "Son varios. Uno es presupuestario, obviamente, tiene que ver con el dinero. Y el otro es que hubo destratos en el último tiempo, sobre todo del producto".

En tanto, dejó en claro que a su programa no lo cuidaron, teniendo en cuenta que era el único que le ganaba en el rating a la competencia principal: "LAM era el único programa del canal, lo digo con orgullo, que le ganaba a Telefe, que es el líder indiscutido en todos los horarios. Y el único que lograba ganarle era LAM. Más allá de lo que pasaba en las redes, más allá del ruido, eran números de facturación concretos. Teníamos 21 PNTs por día, una locura".

Además, De Brito se mostró indignado por los cambios que el canal le pidió a LAM en pleno éxito de rating: "La verdad, nos iba muy bien y, bueno, un día vienen y dicen: 'Tienen que ir a las 9:30 de la mañana'. Otro día nos mandan a un estudio más chiquito que al resto de los programas… Fueron pequeñas situaciones que se fueron sumando".

Pese a la bronca que le generó aquella situación, hoy trata de tomarlo como una experiencia más. "Igual, yo estoy súper agradecido al canal, la pasé genial. Pero bueno, decidí terminar con ese tipo de condiciones, como hace cualquiera con un trabajo", resaltó.

Qué canales intentaron seducir a Ángel de Brito

De acuerdo a lo que comentó Ángel de Brito, tras su abrupta salida de El Trece tuvo varias propuestas de la TV. "Yo sabía que nos iban a llamar de alguno de los otros canales para ir a trabajar y, si no, iba a esperar. Nos llamaron de Telefé, nos reunimos con Telefé, nos llamaron de Canal 9, nos reunimos con Canal 9, nos reunimos con América…".

¿Por qué se decidió por América TV? Por el desafío de poder trabajar en el horario central: "Con los tres canales en simultáneo, hasta que en un momento hubo que decidir. Las ofertas estaban abiertas en los tres lugares, más allá de las presiones, más allá de los llamados, más allá de todo, y bueno, me dieron ganas de probar esto, de probar el prime time, un horario de mayor facturación".