Jorge Bermúdez destrozó a Macri: "El presidente que más endeudó"

Durante la semana se conoció un audio del ex presidente, Mauricio Macri que tomó relevancia en el mundo Boca. El ex presidente xeneize apuntó contra Juan Román Riquelme y lanzó que los "está arruinando" en referencia a la actualidad del club. Fueron varios los que salieron al cruce de las declaraciones, pero el más duro de todos fue el ex jugador Jorge Bermúdez.

Visiblemente enojado, el ex defensor apuntó: "La verdad que me da mucha sorpresa, siento muchas cosas encontradas en mi pecho”. El ex defensor central -que ya se mostrado opositor a Macri en otras ocasiones- arremetió contra el ex presidente y su reciente pasado como mandatario nacional. Además, recordó el préstamo del FMI.

En este punto, Bermúdez lanzó: “Amo este país aunque soy colombiano, tengo un hijo argentino, que nació en esta tierra, me siento totalmente agradecido… Me sorprende que el mandatario que más endeudó a este país históricamente, que no puede dar lecciones de cómo administrar, salga y hable mal de nuestro club”. Con este sentido, recordó la búsqueda de Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional en 2018.

En este punto, también apuntó a Daniel Angelici, ex mandatario de Boca y mano derecha de Mauricio Macri al sostener: "Cuando nosotros llegamos al club tenía cinco millones de dólares en sus arcas, pero porque le había adelantado nueve millones de una deuda de (Nahitán) Nández. Si no hubiese sido así, el club no tenía un solo peso”".

Macri apuntó contra Riquelme

"¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club", fue la respuesta de Mauricio Macri ante la consulta sobre cómo veía a Boca Juniors con Riquelme a la cabeza. El expresidente demostró nuevamente que está completamente en desacuerdo con lo realizado por el ídolo en los años que van de gestión. Más allá de los resultados, con esta afirmación queda claro que continúan los chispazos entre ambos.

La última vez que Macri apuntó contra Román fue en diciembre de 2021 cuando en una entrevista para Radio Mitre lo destrozó: "Hay mucha gente que piensa han cambiado cosas, que ya no funcionan como antes. El club es una institución y tiene que tener un conjunto de gente responsable que actúe coordinadamente, y eso no se ve. Hay cosas que escucho con las que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona"