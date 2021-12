Mauricio Macri bancó a Tevez y explotó contra Riquelme: "No funcionan"

Mauricio Macri ya juega fuerte políticamente en Boca. Bancó a Carlos Tevez y le pegó a Juan Román Riquelme como vicepresidente del club.

Mauricio Macri volvió a demostrar que sigue jugando muy fuerte en la política de Boca, más allá de que él no tiene ningún cargo y de que su espacio perdió las elecciones en diciembre de 2019. Ahora, el expresidente del "Xeneize" aprovechó su entrevista con Radio Mitre Córdoba (AM 810 y FM 97.7) para respaldar a Carlos Tevez y liquidar a Juan Román Riquelme.

La principal figura del PRO y de Juntos a nivel nacional se despachó contra el vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol actual de la institución de La Ribera, la que el propio Macri comandó entre 1995 y 2007. De paso, quiso instalar a "Carlitos" para las próximas elecciones de la entidad, que serán a finales de 2023.

Macri bancó a Tevez y le pegó a Riquelme por la política de Boca

Como parte de una extensa entrevista, el expresidente de Argentina tocó uno de los temas que más le interesan en la vida: el equipo de sus amores. Allí, indicó que "hay mucha gente" que piensa que en el club "han cambiado cosas que ya no funcionan como antes".

Con una clara intención de liquidar al máximo ídolo histórico del conjunto "Azul y oro", aseguró: "El club es una institución y tiene que tener un conjunto de gente responsable que actúe coordinadamente, y eso no se ve".

Macri quiere meter a Tevez sí o sí en la política de Boca contra Riquelme.

Más allá de que el Presidente actual es Jorge Amor Ameal, Macri también fustigó a Riquelme por el supuesto autoritarismo con el que maneja el área del fútbol de Boca: "Hay cosas que escucho con las que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona".

Sin embargo, el empresario de 62 años habló en una dirección absolutamente opuesta sobre Carlos Tevez, a quien elogió de manera contundente: "Lo imagino participando en el futuro inmediato de la política de Boca, sin duda. Lo veo comprometido".

"Lo veo integrando un grupo primero en una etapa de aprendizaje, es muy joven", completó con respecto al "Apache". Cabe aclarar que el delantero es amigo de Daniel Angelici, aliado del propio Macri y expresidente "Xeneize" entre 2011 y 2019.

Riquelme vs. Macri por Boca: "Ya usaron al club"

Luego del título en la Copa Argentina de 2021, el líder del Consejo de Fútbol disparó duramente contra Mauricio en TyC Sports: "Yo soy hincha de Boca, no soy hincha de algún partido político", al tiempo que aseguró que "ya usaron al club 25 años para eso".

Aquella noche, en plena euforia por el campeonato conseguido, el crack siguió con el mismo tono y sentenció: "Sabemos lo que es Boca, lo que es nuestro club. Ha hecho Presidente de un país a Mauricio Macri, así que imaginate lo que es nuestro club...".

Anteriormente, en una conversación con TN (Todo Noticias), el exjefe de Gobierno porteño había dicho: "Se escucha mucho ruido en Boca. Creo que él (Riquelme) sabe, e irán gobernando de alguna forma que transmita más tranquilidad y entendimiento de lo que está pasando”.

La mala relación entre Juan Román Riquelme y el macrismo

Todo comenzó el 8 de abril de 2001, cuando Román le hizo el famoso gesto del "Topo Gigio" a Macri en plena "Bombonera" tras un gol a River porque el entonces Presidente de la entidad no le aumentaba el contrato como él quería y tampoco lo dejaba irse a Barcelona, que le ofrecía un dinero mucho mayor.

Si bien los problemas entre los dos siguieron por varios episodios sucedidos con el correr del tiempo, los mismos se potenciaron más adelante. Y explotaron especialmente con Daniel Angelici, el socio de Macri, quien fue tesorero y más tarde el mandamás de la institución entre 2011 y 2019. Allí hubo inconvenientes porque "el Tano" no le ofreció el salario que el ex-Argentinos pretendía en su época como jugador y, una vez retirado, todo explotó cuando Román decidió apoyar a Ameal en la fórmula para las elecciones.

Entonces, Angelici trató al exfutbolista públicamente de "mentiroso, cínico y mitómano" en la antesala a los comicios. Finalmente, Ameal, Riquelme y Mario Pergolini se impusieron con casi el 53% de los 43 mil votos totales.