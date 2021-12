Cristina Kirchner expuso los vínculos de la "Gestapo antisindical" con la AFI de Macri

Tras la denuncia contra el exministro de Vidal por el armado de causas contra dirigentes gremiales, ahora la vicepresidenta le apuntó a dos exfuncionarios muy cercanos a Arribas y Majdalani.

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a referirse a la "Gestapo antisindical" y ahora le apuntó a dos exfuncionarios de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri y que eran de la mesa chica de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. "Papá Noel, la Gestapo y el cuento de los cuentapropistas", arrancó su hilo de tuits.

En una serie de mensajes, CFK se refirió a Diego Dalmau Pereyra, exDirector Operacional de Contrainteligencia de la AFI de Macri, Arribas y Majdalani. Dalmau Pereyra es uno de los que figura en el video en el que el exministro vidalista Marcelo Villegas dijo que quería "una Gestapo" contra los sindicatos. "Biorci y Dalmau Pereyra acompañaron a Silvia Majdalani y fueron presentados como sus dos principales colaboradores cuando se realizó el traspaso de funciones en diciembre del 2015", apuntó Fernández de Kirchner.

Asimismo, con ironía, la vicepresidenta se refirió a la resolución de la Cámara Federal macrista que la semana pasada determinó que no existió una asociación ilícita para hacer vigilancia política sobre políticos, propios y opositores, periodistas y sindicalistas y así revocó el procesamiento de Arribas y dictó la falta de mérito para Macri. El argumento que dieron los jueces es que los espías eran agentes cuentapropistas que que no respondían a un funcionario. "Mirá qué casualidad hoy es 28 de diciembre, por si no te acordás es el Día de los Inocentes y también el fin del cuentito de los cuentapropistas", lanzó Cristina Kirchner.

El escándalo por la denuncia con el video como prueba no solo expone a Villegas sino también a un personaje central del lawfare bonaerense: el entonces y actual procurador Julio Conte Grand. “Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”, afirmó Villegas ese 15 de junio de 2017. “No estaríamos a este nivel hablando con ustedes (...) si no tuviésemos asegurado la cuestión judicial”, sumó.

La Agencia Federal de Inteligencia que conduce Cristina Camaño presentó este lunes una denuncia contra funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal al conocerse videos en los que quedaron registradas reuniones del entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, promoviendo el armado de causas contra dirigentes gremiales. Así lo consignaron fuentes oficiales, quienes detallaron que la presentación quedó radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.