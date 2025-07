Así quedó el depósito de La Plata tras el feroz incendio: las fotos más impactantes

En en el centro de la ciudad de La Plata, se registró un feroz incendio que afectó a un depósito de electrodomésticos el día miércoles. Desde entonces, quince dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para poder extinguirlo y la Justicia busca determinar quiénes fueron los culpables. Las fotos del lugar, en el cruce diagonal 77 y 48, evidencian cómo aún el edificio sigue desprendiendo volutas de humo y la zona, por posible riesgo de derrumbe, se encuentra desalojada y en silencio, a la espera de nuevas pericias.

"Tengo que realizar una investigación para acreditar quién o quiénes son los responsables. Por el momento, están notificados los derechos de los imputados, la presidenta de la empresa que tenía el depósito en este lugar y que también resulta ser propietaria. Se llama AL TECNO S.A.", detalló Juan Cruz Condomí Alcorta, el fiscal a cargo. La firma administraba el depósito, que operaba de manera ilegal, y analizan posibles responsabilidades penales. En sus declaraciones, también detalló que todavía hay riesgo de derrumbe que imposibilita las pericias y no descartó personas atrapadas.

El siniestro comenzó alrededor de las 6.30, donde, según la reconstrucción del fiscal, se cayeron dos losas, una sobre otra. Inmediatamente, vecinos de la zona alertaron a los bomberos sobre las llamas, que llegaron al lugar y, tras cuatro horas de trabajo, lograron controlar el fuego.

"El primer piso está sosteniendo todo, las columnas sostienen toda la estructura y es muy riesgoso. Será más fácil de constatar si el fuego comenzó en los pisos que quedan pero si fue en los de arriba, muy difícil", explicó el fiscal sobre la imposibilidad de realizar pericias debido al riesgo de derrumbe. Se realizó un primer ingreso, en el que "se pudo constatar que hay dos pisos caídos y que no se puede acceder a los de arriba. La planta baja sufrió una destrucción total y el entrepiso está intacto; mientras que los de arriba se prendieron fuego y están completamente destruidos".

Por su parte, el director de Defensa Civil de la provincia, Fabián García, detalló que la propagación del fuego fue extremadamente rápida y que el depósito quedó completamente consumido. Al colapsar un sector de la fachada del edificio, varias heladeras y lavarropas presentes en el depósito cayeron al vacío.

Las fotos evidencian cómo, a pesar de la propagación del fuego, aún existen restos de varios lavarropas y heladeras incinerados al borde de la estructura. Incluso hubo explosiones de artefactos como heladeras con garrafas, lo que implicaba un riesgo mayor.

Para realizar el operativo, tuvieron que evacuar a más de 50 familias e interrumpir el suministro eléctrico de la zona. Ahora resta que ingenieros geotécnicos, estructuralistas y especialistas en geotermia y estructuras determinen cuándo pueden volver los vecinos a sus hogares, ya que el riesgo continúa. Los expertos fueron convocados por la Municipalidad a la Facultad de Ingeniería.

"Hay que priorizar la seguridad de las personas y de los ciudadanos. En base a eso se establecerán las prioridades. No confirmamos que no haya personas atrapadas pero no hay personas desaparecidas o denunciadas como tal. No hay empleados faltantes tampoco. Igualmente, convocamos perros para confirmarlo", enfatizó el fiscal.

"El edificio lindante tiene una fisura importante en la parte de arriba. Los vecinos no están allí en este momento, fueron evacuados. Es otra de las evaluaciones que debemos hacer para que no se corra riesgo de que caiga ese edificio. Hay una casa que sufrió un derrumbe parcial, la casa de al lado. Tuvo daños importantes en el techo", concluyó.