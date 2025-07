Incendio en La Plata: confirman riesgo de derrumbe y no descartan personas atrapadas

Tras el incendio en el depósito de La Plata, la Justicia comenzó a investigar las causas del hecho e imputar a los responsables. En este marco, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta detalló que todavía hay riesgo de derrumbe que imposibilita las pericias y no descartó personas atrapadas.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16 de La Plata, a cargo del fiscal Condomí Alcorta, imputó a la presidenta de la empresa AL TECNO por lo sucedido. La firma administraba el depósito de electrodomésticos, que operaba de manera ilegal; y analiza posibles responsabilidades penales por el derrumbe de la estructura. "Tengo que realizar una investigación para acreditar quién o quiénes son los responsables. Por el momento, están notificados los derechos de los imputados, la presidenta de la empresa que tenía el depósito en este lugar y que también resulta ser propietaria. Se llama AL TECNO S.A.", detalló.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sobre el comienzo del incendio detalló que están "intentando esclarecer" pero explicó que "se cayeron dos losas, una sobre otra" por lo que es "riesgoso" el ingreso en cantidades para realizar las pericias. "El primer piso está sosteniendo todo, las columnas sostienen toda la estructura y es muy riesgoso. Será más fácil de constatar si el fuego comenzó en los pisos que quedan pero si fue en los de arriba, muy difícil", detalló.

Por otra parte, no constató las camionetas o los ruidos previos al incendio en la causa. "Estamos indagando filmaciones, uno de los elementos que queremos tratar de recuperar en estos primeros ingresos es un DVR con todas las filmaciones. No hay reserva remota de imágenes", agregó.

Riesgo de derrumbe

Asimismo, el fiscal explico que intentarán "constatar el estado de integridad" y ya "se hizo un primer ingreso de pocos efectivos para ver si el riesgo de derrumbe es inminente o se puede realizar alguna pericia más". Y explicó que "en ese primer ingreso se pudo constatar que hay dos pisos caídos y que no se puede acceder a los de arriba. La planta baja sufrió una destrucción total y el entrepiso está intacto; mientras que los de arriba se prendieron fuego y están completamente destruidos".

"Hay que priorizar la seguridad de las personas y de los ciudadanos. En base a eso se establecerán las prioridades. No confirmamos que no haya personas atrapadas pero no hay personas desaparecidas o denunciadas como tal. No hay empleados faltantes tampoco. Igualmente, convocamos perros para confirmarlo", enfatizó.

"El edificio lindante tiene una fisura importante en la parte de arriba. Los vecinos no están allí en este momento, fueron evacuados. Es otra de las evaluaciones que debemos hacer para que no se corra riesgo de que caiga ese edificio. Hay una casa que sufrió un derrumbe parcial, la casa de al lado. Tuvo daños importantes en el techo".

En este marco, Condomí Alcorta no descartó personas atrapadas pero aclaró que "hasta el momento no hubo denuncias de paradero ni personas que estén desaparecidas. Tampoco se constataron ni lesionados ni muertos". En este marco, el fiscal convocó por intermedio del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a la Brigada Especial Federal de Rescate de la Policía Federal Argentina, especializada en la búsqueda y rescate de personas atrapadas en espacios confinados o bajo escombros, entrenada para trabajar en terremotos y colapsos de edificios