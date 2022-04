Andy Kusnetzoff picanteó a Ángel de Brito con una chicana demoledora

Andy Kusnetzoff lanzó un explosivo comentario a Ángel de Brito por su negativa a ir a PH Podemos Hablar.

Ángel de Brito explotó la polémica con Andy Kusnetzoff cuando se negó a asistir al programa PH: Podemos Hablar. "Nunca", expresó ante la pregunta de una seguidora. El conductor de Telefe no esquivó la declaración de su colega y le dejó una chicana picante en un móvil de LAM.

En la última emisión de LAM (América TV), pusieron al aire una nota que le hicieron a Andy a la salida de los estudios de Kuarzo. Allí, el cronista del ciclo, Alejandro Castelo, tuvo tres intentos de nota con el conductor. Las primeras dos fueron fallidas y en la tercera, Andy accedió a hablar, pero se mostró molesto: "Te voy a contar, Ángel, que si vos viniste con la cámara apagada y te dije 'dale, salí' y salgo y me prendés la cámara, no se hace".

"A Ángel lo espero", afirmó. "¿Lo esperás?", indagó el cronista. "Claro, lo espero en PH. No quiere venir con gente pero qué quiere que haga, no tengo otro formato. Ángel, que siempre me llama por embarazos, pero por ahora no me llamó más", cerró Kusnetzoff.

El fuerte desplante de Ángel de Brito a Andy Kusnetzoff

Ángel de Brito fue lapidario con Andy Kusnetzoff al responder si acudiría como invitado a su programa de televisión, PH Podemos Hablar. El conductor de LAM hizo saber a su púlblico de redes que no tendría simpatía por su colega.

De Brito se encontraba en medio de una sesión de preguntas y respuestas de Instagram en la que sus seguidores le hicieron consultas de distintos tipo, cuando le preguntaron si asistiría al ciclo de Telefe. "Nunca", escribió de manera tajante el periodista de América TV y dejó en claro cuánto desprecia al programa.

PH, Podemos Hablar es un ciclo de chimentos diferente, ya que Kusnetzoff indaga hasta lo más íntimo de la vida de sus invitados pero dentro de un formato que se distingue de los clásicos como Intrusos o LAM. Está claro que a De Brito no le simpatiza la manera en que el conductor de Perros de la Calle lleva adelante ese ciclo, en base a su contundente negativa a participar.

Si bien una de las posibles explicaciones para la declaración de Ángel es que no le gusta el programa de Kusnetzoff, quizá sólo tiene que ver con sus pocas ganas de hablar de su vida privada en televisión ya que nunca lo hizo hasta el día de hoy. El presentador es consciente de que si acude como invitado a ese programa deberá exponer su intimidad y puede que prefiera evitarlo.