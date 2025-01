Andrea abandonó Gran Hermano por un problema de salud.

Ya lo había anunciado Santiago del Moro unas horas antes: una participante abandonó la casa de Gran Hermano por "motivos de fuerza mayor". Y aunque hubo muchas especulaciones al respecto en redes sociales para saber de quién se trataba, la concursante finalmente dejó la casa este miércoles.

Se trata de Andrea, la participante fisicoculturista que se convirtió en una gran protagonista de la casa. La concursante atravesó varios días de malestar dentro de la casa y, pese a que los médicos le hicieron un seguimiento por su situación en particular, terminó decidiendo dejar la casa para enfocarse en su salud y recuperación.

Resulta que Andrea sufrió un aneurisma hace algunos años atrás y, debido a la intensidad de sus dolores de cabeza, se asustó y decidió dejar el reality. "Estoy bien, pero siento que no estoy a la par que mis compañeros, pero como el dolor me está pesando no quiero que sientan que no les estoy siguiendo el ritmo", lanzó la participante en el confesionario. Pero más allá del dolor que le causaba esta situación, se mostró tranquila por la decisión que tomó.

Polémica por lo que Ulises expuso de la producción de Gran Hermano: "Me dijeron"

Los fanáticos de Gran Hermano se indignaron en las redes sociales debido a una revelación del concursante Ulises, quien habría implicado a la producción en su comentario. El participante aludió a una información que le dieron y aunque no dijo que la recibió por parte de la autoridades del show, todos entendieron que así fue.

Los "hermanitos" se encontraban charlando en la pileta de la casa de Telefe, relajados y tomando sol, cuando el concursante oriundo de un pequeño pueblo de Córdoba contó lo que se enteró con respecto a las mediciones de audiencia que marca la edición de Gran Hermano que protagonizan. Los usuarios de Twitter analizaron la dinámica de esta temporada y se sorprendieron con el comentario de Ulises.

"Y si no medimos ni dos puntos de rating, nos van a tener acá un mes. Me lo dijeron recién", soltó Ulises desde su reposera al lado de la pileta en Gran Hermano, comentario ante el que sus compañeros no reaccionaron con demasiada sorpresa. A pesar de esto, las redes sociales viralizaron el momento rápidamente y se vieron mensajes del público como: "Chicos es una estrategia de él (Ulises) para mover a las plantas, el jueves el programa hizo 15 puntos de rating", "El éxito fue Furia, los demás es cotillón", "¡Es el cansancio con el formato, imposible 3 GH seguidos! Una locura", "Intentan dar contenido pero es todo forzado. Se nota que les bajan línea o algo, porque se ve a kilómetros que no le sale natural. Y lo rico de GH es ver el comportamiento real de los jugadores, además del juego" y "Entiendo que lo dijeron en condicional, Si no miden ni dos puntos de rating los tienen un mes nomás. Algo así. ¡Onda, activen!".