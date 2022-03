Ana Rosenfeld también fue víctima de Juan Darthés: "Yo nunca conté"

La abogada decidió contar su verdad tras muchos años de silencio. Ana Rosenfeld y otra grave acusación contra Juan Darthés.

Ana Rosenfeld fue abogada de Juan Darthés cuando éste recibió su primera denuncia por parte de Calu Rivero. En el año 2019, la letrada renunció a su defensa y hace pocas horas dio detalles que complican aún más al actor “A mí me produce un terrible rechazo verlo, porque yo fui víctima de él también. Yo confié en su palabra. No solamente en la de él, sino también en la de su grupo familiar, cuando tomé la decisión de defenderlo en el tema de Calu Rivero”, comenzó diciendo la protagonista, en LAM.

“Cuando tomé la decisión (de ser su abogada defensora) en todo momento estaba tanto él como su mujer pendientes. La primera que me contacta fue ella, diciéndome que se estaba difamando el nombre de él, porque lo estaban involucrando en algo que no se había podido probar nunca y que cada vez se hablaba menos”.

Recordando sus charlas con Juan Darthés, Rosenfeld continuó: “Él me dijo cosas que yo nunca conté, nunca ventilé, simplemente me limité a dar un paso al costado en la defensa. Siempre digo que si me hubiesen llamado a declarar en uno de los juicios, yo hubiese estado presente, porque las palabras que tuve en ese momento que son las que después me costaron la situación en la que hoy me encuentro…”.

“Me dijeron: ‘entendemos tu renuncia’. Pero no solo eso, sino que yo seguí siendo su abogada porque, procesal y éticamente, me corresponde seguir defendiéndolo durante diez días hasta que él asumió una nueva representación letrada. No lo abandoné”, agregó la abogada, quien fue suspendida por el Colegio de Abogados tras renunciar a la defensa de Juan Darthés por "falta a la ética y violación del secreto profesional".

Ana Rosenfeld le paró el carro a Luis Ventura en vivo

Luis Ventura y Ana Rosenfeld protagonizaron un momento muy tenso al aire en LAM cuando el periodista reveló un dato desconocido sobre la vida de Beatriz Salomón. "Me parece mal que vos ventiles algo", disparó la abogada, furiosa con lo que contó Ventura en el programa de América TV.

Luis Ventura visitó LAM el pasado martes e hizo un repaso por todos los conflictos que vivió con famosos a lo largo de su carrera. Ángel de Brito le recordó algunos cruces que tuvo con Ana Rosenfeld, panelista del ciclo de América, y Ventura reflotó el caso de Beatriz Salomón. "Hay algo que a mí me dolió y es la mentira, de qué manera se nos puso a Rial y a mí la mochila del tema Salomón. Y todo el mundo sabe quiénes fueron los responsables", apuntó el periodista.

Entonces Ventura le remarcó que se trataba de una conversación que había tenido en privado con ella: "¡Pero si yo te lo conté en un ascensor! Vos me dijiste ‘te ponemos porque en realidad vamos sobre la empresa y la productora'". Ángel de Brito silenció a ambos y se quejó de lo que hablaban de Salomón, ya que no tenía la posibilidad de "defenderse" de los dichos del periodista.