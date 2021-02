Alfredo Leuco y Jonathan Viale se encargan de realizar el pase, tal como ocurría durante el año pasado en A24 con Eduardo Feinmann -y sigue ocurriendo en esta nueva grilla-, pero para el canal que está surgiendo como medio opositor, LN+. Ambos periodistas se llenaron de halagos por los programas que lleva adelante cada uno, tras el gran cambio realizado. Y durante la charla que mantuvieron, destacaron los temas a discutir. Entre ellos, la confirmación de la movilización como protesta por la "Vacunación VIP", el próximo sábado 27 de febrero.

A diferencia de las otras marchas que se dieron durante la cuarentena, en esta ocasión, no será hacia el Obelisco si no a Plaza de Mayo. Esta manifestación está liderada, según contó el cordobés, por "tres bloques de ciudadanos independientes" que usualmente discuten por las convocatorias pero que, en este caso, se unieron de cara a una causa común. "Allí estará la gente de 'Banquemos' cuyo coordinador es Ricardo Benedetti, va a estar allí la gente que se autodenomina 'Gorilas' y también, 'Campo + Ciudad'", informó el conductor macrista.

Si bien destacó que "no están todavía todas las agrupaciones, que son más que esas tres", destacó que los tres bloques en cuestión acordaron el concepto de la marcha. "Nos movilizamos para exigir la renuncia de todos los Vacunados VIP", leyó Leuco desde el comunicado oficial y sumó que están invitando a todas las asociaciones para que los acompañen. "Me parece muy bien", acotó el hijo de Mauro Viale ante la consigna de la protesta.

Militando la manifestación en contra del Gobierno de Alberto Fernández, el periodista de 65 años agregó mirando su teléfono celular: "Van a utilizar un concepto que es 'Se acabó' y me ponen aquí que debe leerse como 'una decisión de un pueblo, cuya paciencia, tolerancia y responsabilidad, abusaron sistemáticamente'". Ante esto, su colega expresó: "Se acabó la paciencia, se acabó el tiempo, se acabó la tolerancia. No piden la renuncia de Ginés o Vizzoti sino de los vacunados también". Y con una insólita sonrisa frente a un tema tan delicado, Leuco agregó: "De los víctimas y victimarios, de los dos lados del mostrador".

Con respecto a esto, el conductor de "El Diario de Leuco" contó: "Algunos grupos, tal vez de menor representatividad, querían una consigna un poco más fuerte. Que tiene cierto tufillo anti político, que es 'Que se vayan todos'". Viale opinó que esa idea no le gustaba y el padre de Diego lo apoyó: "Tienen que irse los corruptos, los que cometen delitos". Mientras que el más joven apuntó: "Corrés el riesgo de generalizar, de meter a todos en la misma bolsa y hacer pelota el sistema político. De esto, se sale con política y dirigentes honestos".

Para cerrar, en relación al tema, el ex conductor de A24 no dudó en mostrar su alegría por la convocatoria: "Por Vicentín hubo dos o tres marchas, lo mismo con la suelta de presos. En ambos cosas, inmediatamente hubo cacerolazos. Y acá yo decía, que esto que me parece mucho más grave que todo eso junto, que ya era grave, no pasaba nada. Celebro, por lo menos yo, que haya una marcha". Y sentenció: "Por primera vez, la política va atrás de la gente y no la gente atrás de la política".