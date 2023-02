Alfa le tiró la boca a Nancy Pazos en un camarín: "¡Salí de acá!"

Walter "Alfa" Santiago, ex Gran Hermano, acorraló a Nancy Pazos en un camarín: el video.

Walter "Alfa" Santiago, el reciente eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe), tuvo un llamativo acercamiento romántico hacia Nanzy Pazos en los camarines de Telefe, tras su paso por el programa A la Barbarossa (Telefe).

Durante la entrevista, "Alfa" mantuvo un picante ida y vuelta con la periodista, en el que especularon qué tan buena pareja harían. Una vez que hicieron un corte, fueron a los camarines y filmaron un video en el que se los puede ver muy cerca, tanto que, en determinado momento, el hombre de 61 años le robó un beso.

En el clip, se puede ver a "Alfa" abrazando a Nancy y diciéndole a la cámara: "Acá con mi reina". "Cómo te gustan a vos las minas que no te dan bola. Sos un poquito histérico, se nota. Igual entre la Brel (Marisa) y yo...", bromeó Nancy, en referencia a su compañera del panel. "Pero mirá como se me pega, cómo viene. No me da bola pero viene y se me arrima", agrega "Alfa" con un tono pícaro.

Fue entonces cuando Nancy bromeó con que "se le pegan todos los bichos" y agregó, en referencia a su exmarido: "Del 'Colorado' Santilli a esto...". "No, pero no me podés comparar, lo conozco al 'Colorado'… 'Colorado', yo no dije absolutamente nada", se atajó el hombre. "Qué raro que lo conozcas, no queda bicho en este país que no conozca a 'Alfa'. Bájenle un poco el ego a este señor porque le va a hacer mal", agregó Pazos.

"Alfa" reaccionó con humor y reconoció que "medio mundo" lo conoce. "Están todos invitados a mi casamiento con Nancy Pazos, ¿escucharon?", añadió. "Como yo dije cosas tan horrendas sobre vos, tus seguidores no pueden creer. No, salí de acá, lo único que falta te lo cobro eh", contestó la periodista. "Pará, yo te lo cobro, que el que está cobrando acá soy yo, eh. ¡Ojo, eh, que vos vas a querer vivir de mí!", cerró Walter.

Walter "Alfa" y Nancy Pazos hablaron sobre la posibilidad de formar una relación

En un momento del programa, "Alfa" le recordó a Georgina Barbarossa que, un día atrás, le había sugerido comenzar una relación con Nancy. La periodista se tapó el rostro de la vergüenza y le dio a entender que, si eso pasara, lo obligaría a hacer terapia: “Vos te merecerías tres meses conmigo. Yo digo tres meses porque cualquier otro, ya en una semana puede ser, pero éste necesita un tratamiento largo e intensivo”.

“¿Cómo sería mi relación con 'Alfa'? Primero con psicoanalista, o mando todos los días. Yo ya hago terapia”, añadió Nancy. Walter se tomó esto con mucho humor y le contestó que, si estuviesen juntos, harían "terapia de pareja". “La verdad te voy a decir lo que te dije fuera del aire, esta sería mi primera experiencia con alguien mayor de 46 años. Ese fue límite”, sumó la periodista. “Sería una experiencia increíble, te puedo asegurar”, le prometió "Alfa".